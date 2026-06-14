رونالدو يتفوق على أساطير المونديال.. برقم استثنائي



معتز الشامي (أبوظبي)

يُنظر إلى الفوز بكأس العالم على أنه القمة التي يحلم بها أي لاعب كرة قدم على مستوى المنتخبات، بل إنه يتجاوز في مكانته حتى دوري أبطال أوروبا، رغم كونه البطولة الأهم على مستوى الأندية.

ويعود ذلك إلى طابعه العالمي ومشاركته مرة كل 4 سنوات، ما يمنحه قيمة استثنائية ويصنع حوله هالة من الترقب والهيبة. وعلى مدار التاريخ، استخدمت البطولة منصة لانطلاق نجومية كثير من اللاعبين الذين تحوّلوا إلى أساطير، مع ترقُّب دائم لمن سيحفر اسمه في نسخة أميركا الشمالية هذا الصيف.

من بين أبرز اللحظات التاريخية، ظهر البرازيلي بيليه كأصغر لاعب يفوز بكأس العالم بعمر 17 عاما فقط في نسخة السويد 1958. أما الأرجنتيني دييجو مارادونا فخلّد اسمه في ذاكرة البطولة بلقطة «يد القدر» الشهيرة في 1986. وفي كأس العالم الأخيرة في قطر، دخل كيليان مبابي التاريخ عندما أصبح ثاني لاعب فقط يسجّل هاتريك في نهائي المونديال.

ومع ذلك، فإن تسجيل الأهداف في كأس العالم يظل إنجازاً خاصاً لا يُنسى، رغم أن بعض اللاعبين نجحوا في تكراره عبر نُسخ متعددة أكثر من غيرهم. فمَن هم اللاعبون الذين سجّلوا في أكبر عدد من نُسخ كأس العالم؟

لا يوجد سوى لاعب واحد تمكّن من التسجيل في 5 نُسخ مختلفة من كأس العالم، وهو كريستيانو رونالدو، ويواصل النجم البرتغالي صُنع التاريخ، حيث يطمح إلى أن يصبح أول لاعب يسجّل في 6 نسخ خلال البطولة المقبلة. وسجّل رونالدو 8 أهداف عبر 5 بطولات: 2006 ,2010 ,2014, 2018 و2022.

ويأتي خلفه 4 لاعبين سجّلوا في 4 نُسخ مختلفة من المونديال، وهم: الألماني ميروسلاف كلوزه، والبرازيلي بيليه، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والألماني أوفه زيلر. ويأمل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، في تعزيز هذا الرقم إلى 5 نُسخ خلال المونديال الحالي، في محاولة لقيادة بلاده إلى إنجاز تاريخي جديد.

وبشكل إجمالي، تمكّن 36 لاعباً من التسجيل في 3 نُسخ مختلفة من كأس العالم، وهو ما يعكس ندرة هذا الإنجاز وصعوبته، وبينهم البرازيلي رونالدو نازاريو أحد أبرز الأسماء في تاريخ المونديال، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ البطولة، وقد تُوِّج باللقب مرتين عامي 1994 و2002.

أما اللاعبان الوحيدان اللذان يمكنهما إضافة إنجاز التسجيل في 4 نُسخ مختلفة خلال البطولة الحالية، فهما البرازيلي نيمار، والكرواتي إيفان بيريشيتش، في حال نجحا في هز الشباك مجدَّداً.