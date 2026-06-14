«جودو الإمارات» يخوض 3 نزالات في افتتاح أولان باتور «جراند سلام»





أولان باتور (وام)

يفتتح منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في بطولة أولان باتور «جراند سلام 2026»، بخوض 3 نزالات يوم 19 يونيو الجاري في الوزن الحفيف، لكلٍّ من بشيرات خرودي «وزن 52 كجم»، وسيمون قسطنطين، «تحت 60 كجم»، ونارمند بيان، «تحت 66 كجم».

وأعلن اتحاد الجودو أن المنافسات تتضمن يوم 20 يونيو، وزن خفيف المتوسط، بمشاركة 4 لاعبين هم ناجي يزبيك ومحمد بيك (تحت 73 كجم) وعمر جاد، وطلال شفيلي (تحت 81 كجم)، وصولاً إلى الوزن الثقيل في اليوم التالي لكلٍّ من اللاعبة اليزا ليتيف «تحت 78 كجم»، وأرام جورجيان، «تحت 90 كجم»، وظفار كوسوف، «تحت 100 كجم»، وعمر معروف، «فوق 100 كجم».

وأوضح الاتحاد أن بعثة المنتخب ستصل إلى منغوليا غداً، قادمة من كرواتيا بعد اختتام معسكر الإعداد وخوض 60 نزالاً، بجانب التدريبات البدنية والتكتيكية، استعداداً للمشاركة في البطولة التي ينظّمها الاتحاد المنغولي، بإشراف الاتحاد الدولي من 19 إلى 21 يونيو الجاري، بمشاركة 464 لاعباً ولاعبة من 59 دولة.

وتضم البعثة التي يرأسها الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، المدرب فيكتور سيكروف وطاقمه المساعد، بجانب 11 لاعباً ولاعبة.

وتبدأ مراسم البطولة بإجراء القرعة يوم الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو، ويبلغ إجمالي جوائزها 154 ألف يورو، بالإضافة إلى أهمية نقاطها ضمن محطات التأهل إلى أولمبياد 2028.

