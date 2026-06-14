سالم عبدالرحمن يتألق في بطولة آسيان للشطرنج الإلكتروني

الشارقة (وام)

حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب منتخب الإمارات الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إنجازاً جديداً للشطرنج الإماراتي بحصوله على المركز الخامس في بطولة آسيان للشطرنج الإلكتروني، التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة 22 لاعباً من نخبة أساتذة اللعبة في العالم، يتقدمهم بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن.

وأقيمت البطولة بدعم اتحاد الشطرنج التايلاندي ومبادرات الابتكار الرقمي الحكومية، في إطار جهود تعزيز الرياضات الذهنية والاستفادة من التقنيات الحديثة، حيث شكّلت منصّة فريدة تجمع بين الاستراتيجية العريقة للشطرنج وأجواء المنافسات الإلكترونية المتطورة، ما أسهم في استقطاب نخبة من أبرز اللاعبين على الساحة الدولية.

وقدّم سالم عبدالرحمن، أداءً مميزاً خلال منافسات البطولة، متصدّراً المجموعة الثانية برصيد 3.5 نقطة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً دون أي خسارة، ليؤكد جاهزيته الفنية وقدرته على منافسة كبار نجوم اللعبة.

وواصل بطل الإمارات تألقه في مرحلة المجموعات، مستفيداً من خبرته الكبيرة وحضوره الذهني المميز، لينجح في بلوغ الدور ربع النهائي عن جدارة واستحقاق، ويُثبت مجدداً مكانته بين أبرز لاعبي الشطرنج في القارة الآسيوية.

وفي الدور ربع النهائي خاض سالم مواجهة قوية أمام الأستاذ الدولي الكبير المكسيكي مارتينيز ألكانتارا، انتهت لمصلحة اللاعب المكسيكي ليتوقف مشواره عند هذا الدور، قبل أن يحسم المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة.

ويعكس هذا الإنجاز الحضور المتواصل للشطرنج الإماراتي في المحافل الدولية، كما يؤكد المكانة المرموقة التي يحظى بها سالم عبدالرحمن، على الساحة العالمية، باعتباره أحد أبرز اللاعبين العرب والآسيويين القادرين على المنافسة في أقوى البطولات الدولية ومقارعة نخبة نجوم اللعبة.

وأشاد فيصل الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالنتيجة التي حققها سالم عبدالرحمن في البطولة، مؤكداً أن اللاعب يواصل تمثيل الشطرنج الإماراتي بصورة مشرّفة في المحافل الدولية المختلفة.

وقال الحمادي، إن سالم عبدالرحمن يُعد أحد أبرز سفراء الشطرنج الإماراتي، وإن ما حققه في بطولة شهدت مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، يؤكد مكانته الفنية الكبيرة وقدرته الدائمة على المنافسة في أعلى المستويات، مُعرباً عن الفخر بما قدّمه من أداء متميز طوال البطولة، خاصة بعد تصدُّره مجموعته دون أي خسارة، وهو ما يعكس حجم الخبرة والاحترافية التي يتمتع بها.

وأكد حرص نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على توفير سبل الدعم كافة للاعبين المتميزين ليواصلوا تحقيق الإنجازات ورفع اسم دولة الإمارات ونادي الشارقة في البطولات القارية والعالمية، وتعزيز حضور الشطرنج الإماراتي على الساحة الدولية.