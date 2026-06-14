نيستوري.. من مخيم اللاجئين إلي قيادة أستراليا في المونديال!

علي معالي (أبوظبي)

ساعد هدف نيستوري إيرانكوندا الأول لمنتخب أستراليا أمام تركيا في تحقيق الفوز الأول لـ«الكانجارو» في المجموعة الرابعة لكأس العالم 2026، في وادحة من مفاجآت المونديال، وجذب إيرانكوندا انتباه وسائل الإعلام بعد الأاداء المميز خلال المباراة، حيث سجل هدف تسهيل المهمة وفتح خطوط الأتراك.وفي المباراة التي أقيمت في فانكوفر، أنهى اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 27 ليفتتح النتيجة للمنتخب الأسترالي، تم تحقيق الفوز بهدفين دون رد بعد تسجيل الهدف الثاني من تسديدة كونور ميتكالف الصعبة.

وبالعودة إلى إيرانكوندا، فإن رحلته تعد قصة مليئة بالحماس، حيث ولد في مخيم لاجئين في تنزانيا بعد أن فر والداه من الحرب الأهلية في بوروندي، وتغلب هذا اللاعب على الصعوبات، ودخل رسميا التاريخ كأصغر لاعب يسجل مع المنتخب الأسترالي في كأس العالم، ليأتي ابن المخيات لقيادة أستراليا في هذا العرس العالمي.