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الرياضة

بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو ترسّخ دورها في صناعة أبطال المستقبل

بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو ترسّخ دورها في صناعة أبطال المستقبل
14 يونيو 2026 18:02


أبوظبي (وام)
تواصل بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، التي تنظّمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية حالياً، ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز المحطات التنافسية على أجندة اللعبة، نظراً لدورها في تطوير مستويات اللاعبين الناشئين والصغار، وتوفير فرص احتكاك نوعية مع لاعبين من مختلف دول العالم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في الاستحقاقات القارية والعالمية.
وأكد عدد من المدربين أن البطولة أسهمت في رفع المستوى الفني للاعبين بفضل انتظام المنافسات وتزايد المشاركات، إلى جانب استقطاب لاعبين دوليين، ما أتاح للاعبين المحليين فرصة الاحتكاك بمدارس وأساليب لعب متنوعة واكتساب خبرات مهمة لتطوير أدائهم.
وقال خالد رأفت، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إن رياضة الجوجيتسو في الإمارات شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة مع تزايد عدد البطولات والمنافسات، ما منح اللاعبين فرصاً أكبر للمشاركة المستمرة والحفاظ على جاهزيتهم الفنية، مشيراً إلى أن البطولة وفّرت احتكاكاً مباشراً مع لاعبين دوليين، وأسهمت في قياس المستويات الفنية، مقارنة بالمنافسين من مختلف الدول.
من جانبه، أكد يوسف أحمد، المدير الفني لأكاديمية «بي تي إف»، أن البطولة تُمثّل منصة مهمة لتطوير اللاعبين، خاصة في الفئات السنية الصغيرة، لافتاً إلى أن مشاركة لاعبين من خارج الدولة ترفع مستوى التنافس وتمنح اللاعبين المحليين فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات وقياس تطورهم الفني.
وأوضح أن البطولة أسهمت في إعداد اللاعبين للمشاركة في البطولات الإقليمية والعالمية، وتأهيل فئات الأطفال تحت 12 و14 عاماً للمنافسات الخارجية وتعزيز فرص انضمامهم مستقبلاً إلى المنتخبات الوطنية.
من جانبه، قال المدرب البرازيلي باولو سوزا إن بطولة الإمارات الوطنية تُمثل فرصة مثالية للاعبين الصغار لاكتساب الخبرات عبر مواجهة منافسين من مدارس متنوعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطور مستوياتهم الفنية ويعزّز جاهزيتهم للمنافسات الدولية.
وأكد البرازيلي تالوس فيريرا أن البطولة تقدّم نموذجاً متميزاً في تطوير رياضة الجوجيتسو، لما توفّره من بيئة تنافسية تجمع لاعبين من ثقافات وجنسيات وأعمار مختلفة، مشيراً إلى أن هذه الأجواء تسهم في تعزيز قيم الانضباط والاحترام والثقة بالنفس لدى الأطفال، إلى جانب تطوير قدراتهم الفنية والبدنية.
وأضاف أن المستوى التنظيمي الاحترافي والمشاركة الواسعة يشجّعان الأكاديميات على الدفع بمزيد من اللاعبين للمشاركة في النُّسخ المقبلة.

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