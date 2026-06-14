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الرياضة

ألمانيا تسحق كوراساو بسباعية

ألمانيا تسحق كوراساو بسباعية
14 يونيو 2026 23:25

هيوستن (أ ف ب) 
تخطت ألمانيا عقبة المباراة الافتتاحية بفوز كاسح على كوراساو 7-1، على ملعب إن آر جي في هيوستن ضمن منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم.سجل للألمان فيليكس نميتشا (6)، نيكو شلوتربيك (38)، كاي هافيرتس (45+5 من ركلة جزاء و88)، جمال موسيالا (47) وناثانييل براون (68) والبديل دينيز أونداف (78)، فيما سجل ليفانو كومينينسيا (21) هدف كوراساو الوحيد.
وفي مشاركته الـ21 في المونديال كأكثر منتخب أوروبي يخوض النهائيات، وثاني أكثر المنتخبات عموما بعد البرازيل (23)، تمكّن المنتخب الألماني من تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية بعدما فشل في ذلك في النسختين الماضيتين في قطر 2022 وروسيا 2018.

 

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