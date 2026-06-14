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الرياضة

الريال يتوصل إلي اتفاق لضم كوكوريا من تشلسي

الريال يتوصل إلي اتفاق لضم كوكوريا من تشلسي
14 يونيو 2026 23:31

مدريد (أ ف ب) 
توصل ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى اتفاق مع تشلسي الانجليزي لضم المدافع الدولي مارك كوكوريا بعد انتهاء كأس العالم بصفقة تبلغ قيمتها 63 مليون دولار، وفق ما أفادت الاحد تقارير إعلامية.وانضم الظهير الأيسر البالغ 27 عاما، إلى تشلسي قادما من برايتون عام 2022، بعد تدرجه في أكاديمية برشلونة بطل الدوري الإسباني، وانتقاله لاحقا إلى خيتافي.
وعيّن فلورنتينو بيريس رئيس ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاما) مدربا للفريق هذا الأسبوع بعدما سبق له أن اشرف على النادي الملكي بين عامي 2010 و2013، بعد إعادة انتخابه في وقت سابق هذا الشهر، عقب موسمين من دون تحقيق أي لقب كبير.
ويستعد النادي الملكي لضم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنكليزي عند انتهاء عقده مع الريدز، كما نقلت التقارير إمكانية التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا غير المرتبط بأي ناد، والهولندي دينزل دومفريس من إنتر الإيطالي.

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