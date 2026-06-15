«يو أف سي فريدوم 250».. جايثجي بطلاً للوزن الخفيف في أمسية تاريخية بحضور ترامب

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُوِّج الأميركي جاستن جايثجي بلقب بطولة العالم للوزن الخفيف عن جدارة، بعدما حقق فوزاً مثيراً على الجورجي الإسباني إيليا توبوريا بإيقاف من ركن الأخير مع نهاية الجولة الرابعة، في النزال الرئيسي لبطولة «يو أف سي فريدوم 250» التي أقيمت على العشب الجنوبي للبيت الأبيض في واشنطن، ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال، وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشهدت المواجهة تقلبات كبيرة في مجرياتها، حيث فرض جايثجي أفضليته خلال الجولة الأولى بفضل قوة ضرباته ودقتها، قبل أن ينتفض توبوريا في الجولة الثانية ويقترب من حسم النزال، عبر سلسلة هجمات قوية على الجسد ومحاولات للإخضاع، غير أن جايثجي أظهر صلابة استثنائية وخبرة كبيرة، ليستعيد زمام المبادرة في الجولتين الثالثة والرابعة، موجِّهاً وابلاً من اللكمات القوية التي تسبّبت في نزف وتورُّم واضحين بوجه منافسه.

وبعد فحص طبي لتوبوريا، سُمح له بمواصلة القتال، إلا أن ركنه قرر إيقاف النزال مع نهاية الجولة الرابعة، حفاظاً على سلامته، ليحقق جايثجي أحد أبرز انتصارات مسيرته ويُتوج بلقب الوزن الخفيف في أمسية استثنائية.

كما شهدت البطولة فوز الفرنسي سيريل غان على البرازيلي أليكس بيريرا بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، ليستعيد لقب بطل الوزن الثقيل المؤقت، بعدما فرض أفضليته بفضل سرعته وتنوع أسلوبه الهجومي، فاتحاً الباب أمام مواجهة مرتقبة مع البطل الموحّد توم أسبينال.

وفي وزن الديك، عاد الأميركي شون أومالي بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب، بعدما أنهى سلسلة انتصارات الكندي أيمن الذهبي الممتدة لسبعة نزالات، محققاً الفوز بالضربة القاضية في الجولة الثانية.

وواصل جوش هوكيت صعوده اللافت في الوزن الثقيل، بعدما أطاح بالمخضرم ديريك لويس بالضربة القاضية الفنية، مسجّلاً فوزه الرابع على التوالي والعاشر في مسيرته الاحترافية دون هزيمة، ليعزّز مكانته بين أبرز المواهب الصاعدة في الفئة.

كما حقق البرازيلي ماوريسيو روفي فوزاً قوياً على مايكل تشاندلر بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، فيما سجّل بو نيكال أحد أهم انتصاراته الاحترافية بإيقاف كايل دوكوس، بينما افتتح دييجو لوبيز الأمسية بفوز مثير على ستيف جارسيا بالضربة القاضية في الجولة الثانية.

ويُعد الحدث سابقة تاريخية، كونه أول عرض رياضي احترافي مباشر يقام داخل البيت الأبيض، الذي استضاف عبر تاريخه العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية، لكنه لم يشهد من قبل نزالات الفنون القتالية المختلطة. وأقيمت الحلبة المثمّنة الشهيرة لـ «يو أف سي» وسط تجهيزات ضخمة استوعبت نحو أربعة آلاف متفرج، في أمسية جمعت بين الرياضة والترفيه والرمزية الوطنية.

وأكدت بطولة «يو إف سي فريدوم 250» مكانتها كواحدة من أكثر الأحداث الرياضية استثنائية في السنوات الأخيرة، بعدما مزجت بين النزالات الكبرى والبُعد التاريخي في مشهد غير مسبوق على أرض البيت الأبيض.