رحلة «مارادونا المغرب» من صعوبة المشي إلى هدف البرازيل

معتز الشامي (أبوظبي)

عندما احتاج المنتخب المغربي إلى لاعب قادر على تغيير مجريات مباراة كبيرة، كان إسماعيل الصيباري حاضراً في الموعد. أثبت لاعب الوسط المغربي مرة أخرى سبب اعتباره أحد أبرز النجوم الصاعدين في منتخب بلاده، بعدما سجّل هدفاً حاسماً في شباك البرازيل خلال دور المجموعات من كأس العالم 2026، ولم يؤكد أداؤه تطوره السريع كلاعب كرة قدم فحسب، بل وضع أيضاً منتخب «السيليساو» في موقف صعب ضمن مجموعة كانت تبدو مواتية لمنتخب السامبا.

افتتح الصيباري التسجيل في الدقيقة 21، مستغّلاً هشاشة الدفاع البرازيلي التي بدت أكبر مما كان متوقّعاً. وبفضل ذكائه في التحرك بين الخطوط وقدرته على التقدم نحو المناطق الهجومية في التوقيت المناسب، استغلَّ لاعب الوسط هجمة مغربية سريعة وأنهاها بتسديدة دقيقة منحت «أسود الأطلس» التقدم.

وكان لهذا الهدف أثر يتجاوز مجرد تسجيله في قائمة الهدّافين. فقد نجح المغرب في انتزاع تعادل ثمين بنتيجة 1-1، وهي نتيجة أعادت رسم ملامح المجموعة الثالثة وأجبرت البرازيل على البحث عن رد فعل قوي في مبارياتها المقبلة.

وأظهر المنتخب المغربي مرة أخرى الروح التنافسية التي قادته إلى تحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2022، في حين غادرت البرازيل المباراة تحت ضغط كبير، مدركة أن أي تعثر جديد قد يعقّد بشكل جدّي فرصها في التأهل المريح إلى الدور التالي.

وقد جسّد الصيباري طوال المباراة روح المغرب القتالية، فكان نشيطاً، لا يهدأ، وحاسماً في اللحظات التي احتاج فيها فريقه إلى ذلك.

وتُعد قصة الصيباري مثالاً مُلهماً على الإصرار والعزيمة. فقد وُلد في إسبانيا لأبوين مغربيين، وواجه خلال طفولته تحديات بدنية أثارت قلق المحيطين به. ووفقاً لأشخاص مقرّبين من عائلته، كان يعاني من صعوبة في المشي عندما كان صغيراً، الأمر الذي جعل من الصعب تخيل أنه سيصل يوماً إلى أعلى مستويات كرة القدم الاحترافية، كما عانى من مشاكل تتعلق بالوزن في سنواته الأولى. إلا أن الصيباري، بدلاً من الاستسلام، عمل بلا كلل على تحسين بنيته البدنية وتطوير قدراته، حتى أصبح اليوم أحد الركائز الأساسية لكرة القدم المغربية.

وسرعان ما لفتت موهبته الفنية انتباه المدربين وزملائه، الذين بدأوا يقارنونه بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، وذلك بفضل مهاراته العالية، ورؤيته المميزة للملعب، وقدرته على صناعة الفرص في المساحات الضيقة.

من طفل كان يعاني من قيود بدنية في بداياته، إلى لاعب يتحدى البرازيل على أكبر مسرح كروي في العالم، نجح إسماعيل الصيباري في كتابة قصة ملهمة أساسها العمل الجاد، والمثابرة، والموهبة.