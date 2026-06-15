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الرياضة

تشليخان.. الوجه الأغرب في المونديال!

تشليخان.. الوجه الأغرب في المونديال!
15 يونيو 2026 16:57

علي معالي (أبوظبي)
دائماً ما يكون كأس العالم مسرحاً لقصص خاصة في المدرجات، وللنجوم في أرض الملعب، لكن التركي نجم الدين تشليخان أصبح أحد أبرز الشخصيات في مدرجات كأس العالم 2026، ومحور الاهتمام، لافتاً الانتباه خلال مباراة منتخب بلاده مع أستراليا، حيث كانت الكاميرا موجهة إليه باستمرار، بعدما ظهر رجل بمظهر غير معتاد.
وبوجه مطلي بالسواد بالكامل، وعينين بيضاويتين وشعره رمادي ولحية مميزة، برز نجم الدين بين آلاف المتفرجين في المدرجات، حيث كان خلف هذا المظهر المثير قصة تمتد لأكثر من أربعة عقود، فالرجل المعروف عادة بلقب أودي نيكو، هو صائغ جواهر في تركيا ويعتبر من أكثر المشجعين شعبية للمنتخب التركي، ولأكثر من 40 عاماً، تابع أودي تركيا في العديد من البطولات والملاعب حول العالم، كما أنه وجه مألوف لمحبي نادي بشكتاش التركي.
ما يميّز أودي هو أسلوب المكياج الفريد، صورة الوجه الأسود والشعر الرمادي مستوحاة من رمز «البقرة السوداء»، وهي صورة مرتبطة بالقوة والصمود وروح القتال التي لا تقهر.

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