ديل تورو يُهدي «الإمارات للدراجات» لقب «أوفيرن-رون-ألب»

باريس (وام)

تُوِّج المكسيكي إيزاك ديل تورو، درّاج فريق الإمارات «إكس آر جي»، بلقب طواف أوفيرن-رون-ألب للدرّاجات الهوائية، بعد فوزه بالمرحلة الثامنة والأخيرة من السباق، محقّقاً انتصاره الثاني على التوالي في المراحل الجبلية.

ونجح ديل تورو «22 عاماً» في حسم الصدارة خلال المرحلة الختامية التي امتدت لمسافة 120 كيلومتراً، انطلاقاً من بوفور، واختُتمت بالصعود إلى قمة بلاتو دو سوليزون، بعدما قّدم أداءً قوياً في المرتفعات الجبلية، مكّنه من انتزاع القميص الأصفر والتتويج باللقب.

وكان ديل تورو قد دخل اليوم الأخير متأخراً في الترتيب العام عن الفرنسي لوك توكويل، قبل أن يقلب الموازين بفوزين متتاليين على قمتَي جراند كولومبييه وبلاتو دو سوليزون، ليحسم أحد أبرز سباقات المراحل الأسبوعية في روزنامة الدرّاجات العالمية.

وأكد ديل تورو عقب التتويج أن الفوز يُمثّل إنجازاً مهماً له وللفريق، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقّاه من زملائه طوال السباق، معتبراً أن هذه النتيجة تمنحه دفعة معنوية قوية قبل مشاركته المرتقبة في طواف فرنسا الشهر المقبل.