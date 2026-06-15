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الرياضة

سالم بن سلطان القاسمي يتوج أبطال «الفجيرة المجمعة للمبارزة»

سالم بن سلطان القاسمي يتوج أبطال «الفجيرة المجمعة للمبارزة»
15 يونيو 2026 18:35

الفجيرة (وام)
اختتمت منافسات بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة، التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة على مدى 3 أيام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة قياسية بلغت 382 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة.
وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الأسلحة والفئات العمرية، ضمن ختام الموسم الرياضي المحلي للمبارزة، حيث أقيمت المنافسات لفئات تحت 10 سنوات، وتحت 12 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 20 سنة، إضافة إلى فئة العمومي.
وتوج الفائزين والفائزات الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة، بحضور نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، ومحمد غانم المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وشكلت فرصة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين واللاعبات واكتشاف المواهب الواعدة، مشيداً بالتعاون المثمر مع نادي الفجيرة للفنون القتالية ودوره في إنجاح الحدث.
وأضاف أن المشاركة الواسعة والإقبال الكبير على البطولة يعكسان التطور المتواصل لرياضة المبارزة في دولة الإمارات، والجهود المشتركة بين الاتحاد والأندية والأكاديميات لتوسيع قاعدة الممارسين ورفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات، بما يدعم الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة على المستويين الإقليمي والدولي.

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