بعد الثنائية الاستثنائية.. العين يجهّز لتحديات الـ 54 والقتال على 6 جبهات

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يكدْ نادي العين يطوي صفحة احتفالاته بالتتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين وإنجاز «الدوري الذهبي» وتحطيم كل الأرقام القياسية السابقة وإعادة تسجيلها، بالفوز باللقب دون أي هزيمة، حتى بدأ التفكير في تحدٍّ أكبر وأكثر تعقيداً يتمثل في الموسم المقبل، الذي قد يكون واحداً من أكثر المواسم ازدحاماً وصعوبة في تاريخ النادي الحديث.

وسيخوض العين منافسات الموسم الجديد على 6 جبهات مختلفة تشمل دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، والسوبر الإماراتي، والسوبر الإماراتي القطري.

وفي حال واصل الفريق مشواره حتى الأدوار النهائية في مختلف البطولات، فإن عدد مبارياته قد يصل إلى 54 مباراة، وهو رقم ضخم يتطلب جاهزية فنية وبدنية استثنائية على مدار الموسم، كما يتطلب عملاً استراتيجياً واثقاً، عبر توفير لاعبين على الأقل في مستوى واحد بكل مركز من مراكز اللعب.

ويبدو أن إدارة شركة الكرة والجهاز الفني بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش يدركان حجم التحديات المقبلة، خاصة أن المنافسة لن تقتصر على الحفاظ على لقب الدوري، بل ستمتدُّ إلى محاولة استعادة الحضور القاري القوي، والمنافسة على جميع الألقاب المحلية والإقليمية المتاحة.

وأثبت العين خلال الموسم المنصرم امتلاكه قاعدة فنية واسعة قادرة على تحمُّل ضغط المباريات، حيث اعتمد إيفيتش على ما يقارب 25 لاعباً خلال مشوار الدوري، وهو رقم يعكس الثقة في جودة القائمة وعدم الاعتماد على مجموعة محدودة من العناصر الأساسية فقط.

كما أظهر المدرب الصربي قدرة لافتة على تدوير اللاعبين والمحافظة على مستوى الفريق، رغم ضغط المباريات والإصابات والإيقافات، وهو ما ساهم في استمرار النتائج الإيجابية حتى النهاية وتحقيق اللقب دون خسارة.

ويمنح هذا النجاح فريق العين أفضلية مهمّة قبل الدخول في الموسم الجديد، إذ تبدو الفكرة الأساسية داخل النادي قائمة على تجهيز «فريقين» قادرين على المنافسة، وليس مجرد تشكيل أساسي وبدلاء، فمتطلبات اللعب على 6 جبهات مختلفة تفرض وجود عُمق كبير في جميع المراكز، مع المحافظة على الجودة نفسها عند إجراء أي تغييرات.

ورغم صعوبة المهمة، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن العين يمتلك المقومات اللازمة لخوض هذا التحدي. فالفريق يدخل الموسم بثقة البطل، وباستقرار فني وإداري واضح، عبر استمرار إيفيتش، والتجديد لكاكو واستمرار البرتغالي رافا حتى 2030، إضافة إلى خبرة كبيرة في إدارة المنافسات الطويلة.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ينجح العين في تحويل إنجاز الدوري الذهبي إلى نقطة انطلاق نحو موسم تاريخي جديد؟ الإجابة ستبدأ بالظهور مع انطلاق ماراثون الـ 54 مباراة، حيث لن يكون الحفاظ على القمة أكثر صعوبة من الوصول إليها.