«الطفل الأول» يهدد مشاركة دوكو مع بلجيكا

سياتل(رويترز)

من المنتظر أن يصبح البلجيكي جيريمي دوكو أباً للمرة الأولى أثناء منافسات ​كأس العالم لكرة القدم الحالية، ويرغب اللاعب في حضور الولادة مما يضع الفريق أمام احتمال وقوعه ⁠في معضلة.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن جناح ​الفريق (24 عاماً) يعد أحد العناصر الأساسية في ​تشكيلة ‌بلجيكا التي تستهل مشوارها ⁠في ​كأس العالم بمواجهة مصر في سياتل مساء اليوم الاثنين. وأضافت أن ترتيبات تجرى بالفعل لمغادرته الولايات المتحدة والعودة لحضور ولادة طفله.

وقال دوكو ‌للصحفيين إن زوجته شيرين من المتوقع ‌أن تلد في الأسبوع الثاني من يوليو، وهو الوقت الذي ستصل فيه البطولة إلى ​مرحلة دور الثمانية، وأنه يرغب في حضور الولادة إذا كانت بلجيكا مستمرة في المنافسة.

وأضاف «يعتمد الأمر على وقت حدوث الولادة، لكنه طفلي الأول لذا أود بالتأكيد أن ‌أكون حاضراً».

وتابع «إذا سألتني عما ​أريد، فإن إجابتي هي أنه لا أحد يرغب في تفويت ولادة طفله الأول. لكني أعلم أيضاً أن كرة القدم ​تنطوي على اعتبارات ‌أخرى ⁠كثيرة».

وقال أيضاً «أعلم ‌أن الاتحاد يدعم ‌لاعبيه ويتفهم مواقفهم. سنرى ما يمكننا فعله».

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن ⁠من المرجح ترتيب طائرة خاصة إلى إنجلترا، حيث ​من المتوقع أن يولد الطفل إذ يلعب دوكو في صفوف مانشستر سيتي.

ويواجه المدافع براندون ميخله موقفاً مشابها رغم أن موعد ولادة زوجته يأتي بعد أسبوع من ​موعد زوجة دوكو.