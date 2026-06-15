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الرياضة

انطلاقة قوية لمنافسات قفز الحواجز الصيفية في «أكاديمية بوذيب»

انطلاقة قوية لمنافسات قفز الحواجز الصيفية في «أكاديمية بوذيب»
15 يونيو 2026 22:30

أبوظبي (وام)
تصدر الفارس محمد ليث عوض، من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ1.30 متر، بميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية، محققاً الفوز الأول في افتتاح منافسات قفز الحواجز الصيفية.
وتقام الفعاليات الصيفية التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بكل من أكاديمية بوذيب للفروسية، وصالة مركز نادي الشارقة للفروسية، وتتضمن 13 منافسة أسبوعية، منها 3 خلال يونيو الجاري، و4 في يوليو، و5 في أغسطس المقبل.
وشهدت الانطلاقة مشاركة كبيرة من فرسان قفز الحواجز بأندية ومراكز الفروسية، بصحبة 243 خيلاً، وتوّج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب للفروسية، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب بالأكاديمية.
وحقق الفارس أسامة الزبيبي مع الجواد «بي إي سي هوجو» من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، لقب منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ1.30 متر.
وحصد الفارس صالح مفرج الكربي، مع «كمبريدج زد» (7 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية، المركز الأول على حواجز الـ1.20 متر من مرحلتين خاصة، وشهدت المنافسة الثانية على ذات الارتفاع من جولة واحدة، فوز الفارس أحمد هاشم بالمركز الأول مع «كالديرو» من نادي مندرة للفروسية.
كما شاركت 7 من خيول القفز الصغيرة عمر 5 و6 سنوات، في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز (105 ـ 110) سم، وكانت الصدارة من نصيب «أورتندر» بقيادة الفارس ليث كامل من نادي الشارقة للفروسية، وأسفرت المنافسة الثانية على نفس الارتفاعات عن تفوق «برينس بلس» بقيادة الفارس صبري بادنكي من أكاديمية بوذيب للفروسية.
وأحرزت الفارسة ريم خليل مع «شوربن» من أكاديمية بوذيب للفروسية المركز الأول في المرحلتين الخاصة على حواجز الـ(80 ـ 90) سم، بينما حقق الفارس ليال إلديك مع «كيالف» من نادي رومانو للفروسية، الفوز بشوط الجولة الواحدة.
وسجل الفارس حسن ماجد العواني فوزه الأول مع «شارلي براون» من نادي أبوظبي للفروسية، في منافسة من جولة واحدة على حواجز تراوح ارتفاعها بين (90 سم ـ 1 متر)، وتنافس فيها 88 مشاركاً.

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