«صيباري» على أعتاب «البافاري»

أبوظبي (الاتحاد)



أفادت مصادر إعلامية، بأن الدولي المغربي إسماعيل صيباري توصل إلى اتفاق نهائي مع بايرن ميونيخ، للانتقال إلى صفوفه خلال الموسم القادم.

سينضم لاعب بي إس في آيندهوفن، إلى بطل ألمانيا مقابل 55 مليون يورو، تشمل 45 مليون يورو بجانب 10 ملايين مزايا أخرى.

وسيجري لاعب المنتخب المغربي، الفحص الطبي في أميركا، تزامناً مع مشاركته في كأس العالم، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويعد صيباري ثالث مغربي يرتدي قميص النادي البافاري بعد المهدي بنعطية ونصير مزراوي المنضم للفريق في صيف 2022 قبل انتقاله لاحقاً إلى مانشستر يونايتد.