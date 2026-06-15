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الرياضة

الشارقة يعود من «آسيوية اليد» بالمركز الأخير

يد الشارقة في اختبار العودة بعد التراجع في البطولة الآسيوية (الاتحاد)
16 يونيو 2026 01:02

علي معالي (أبوظبي)

شهدت النسخة الثامنة والعشرون من بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة في دولة الكويت، واحدة من كبرى مفاجآت البطولة، بعدما أنهى فريق الشارقة، حامل لقب النسخة الماضية، مشاركته في المركز السابع والأخير، ليودع المنافسات مبكراً بصورة صادمة لا تتناسب مع مكانته كبطل للقارة.
وجاءت نتائج الفريق مخيبة، حيث خاض 6 مباريات حقق خلالها فوزاً واحداً فقط مقابل 5 هزائم، ليجمع نقطتين فقط، ويحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، في تراجع حاد مقارنة بما قدمه في النسخة السابقة، عندما اعتلى منصة التتويج وكتب اسمه بطلاً للقارة الآسيوية.
وأثارت نتائج الفريق حالة من خيبة الأمل لدى جماهير الشارقة والرياضة الإماراتية عموماً، خاصة أن الفريق كان يمثل نموذجاً للنجاح خلال السنوات الأخيرة، ورسخ حضوره قارياً بعد تحقيقه اللقب الآسيوي.
وكشفت البطولة حاجة «الملك» إلى مراجعة شاملة للمنظومة الفنية، سواء فيما يتعلق بالإعداد للموسم أو الجاهزية البدنية أو تدعيم بعض المراكز بعناصر قادرة على صناعة الفارق في البطولات الكبرى، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده كرة اليد الآسيوية وارتفاع مستوى المنافسة موسماً بعد الآخر. وكان فريق الشارقة قد خسر أمام الخليج السعودي 30-32، وأمام برقان الكويتي 18-26، وأمام النجمة البحريني 27-32، وأمام الدحيل القطري 31-34، وأمام العربي القطري 23-32، والفوز الوحيد للشارقة تحقق في مباراة الجولة السادسة والأخيرة على الكويت الكويتي 30-28.
من جانبه، عبر جاسم محمد، عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية، مشرف لعبة كرة اليد بنادي الشارقة عن حزنه على هذه النتيجة التي آلت إليها مباريات البطولة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأمور غير المتوقعة التي وجهت بطل آسيا السابق.
وقال: «لا نضع المبررات لما حدث، لكنها أمور واقعية ومنطقية في نفس الوقت، من حيث الظروف التي واجهت الفريق قبل السفر، وعموماً ستكون هناك مراجعة دقيقة لما حدث للشارقة في البطولة من كافة النواحي، وإعادة تقييم الوضع من كافة النواحي بما فيها الفنية».

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