السعودية تفتتح مشوار المونديال بالتعادل 1-1 مع أوروجواي

ميامي(رويترز)

فرط منتخب السعودية في تقدمه بهدف عبد الإله العمري واستقبل هدفاً قرب ​النهاية من ماكسيميليانو أراوخو، ليتعادل 1-1 مع أوروجواي في ميامي في مباراته الافتتاحية في المجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء. وبدأت الإثارة قبل المباراة، إذ تأخرت طائرة رحلة أوروجواي من المكسيك إلى ميامي عدة ساعات، بسبب خطأ يتعلق بشركة الطيران، وربما هو ما أثر على بداية بطلة العالم ⁠مرتين للقاء، إذ انتظرت حتى استراحة الترطيب لتفرض سيطرتها.

لكن الحارس السعودي محمد العويس أبعد ضربة رأس من فيدريكو فيناس بعد نصف ​ساعة من اللعب.

واستعادت السعودية إيقاعها، وهددت أوروجواي من الركلات الركنية التي نُفذت بطريقة رائعة، وكان المدافع العمري أخطر لاعبي الفريق السعودي في الركلات الثابتة.

وكاد لاعب النصر أن يسجل من ركلة ركنية في الدقيقة 38 بعدما أطلق تسديدة أبعدها الحارس فرناندو موسليرا لركنية جديدة، قبل أن يواصل العمري ‌السعي ليمنح السعودية التقدم قبل أربع دقائق من الاستراحة.

وبعد ركلة ركنية أخرى نفذها مصعب الجوير استقبلها محمد ‌كنو بضربة رأس فشل الحارس موسليرا، الذي أصبح أكبر لاعب يمثل أوروجواي في كأس العالم بعمر 39 عاماً و364 يوماً، في السيطرة عليها، تابع العمري الكرة ووضعها في الشباك، ليسجل هدفه الدولي الثاني مع السعودية.

لكن أوروجواي ضغطت بعد استقبالها للهدف، وكاد فيناس أن يدرك التعادل من ضربة رأس أبعدها العويس في الدقيقة 44، ثم وقف حارس السعودية أمام محاولة أخرى من اللاعب ذاته مع بداية الشوط الثاني.

واستمرت خطورة فيناس خلال التمريرات العرضية، وأطلق ضربة رأس أخرى مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 50 بعد ركلة ركنية.

استقر اللعب في وسط ملعب السعودية أغلب فترات الشوط ​الثاني، لكن الفريق القادم من آسيا أحكم غلق دفاعه أمام منافسه، ‌الذي ⁠واصل الاعتماد على التمريرات العرضية بحثاً ‌عن هفوة من المدافعين.

ونجحت مساعي أوروجواي عندما أفلت فيناس من الرقابة ‌وأطلق ضربة رأس أبعدها العويس، لكن الجناح أراوخو كان أسرع من تابع الكرة المرتدة، ليدرك التعادل في الدقيقة 80 للمنتخب القادم من أميركا الجنوبية.