إيران تعود بالنقطة من مواجهة نيوزيلندا

لوس أنجلوس (أ ف ب)

انتهى الفصل الأول من مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي اضطربت استعداداته بالتوترات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، بالتعادل مع نيوزيلندا 2-2 في لوس أنجلوس.

وتأخر منتخب إيران مبكراً بهدف إيلايجا جاست (7)، قبل أن يعادل رامين رضائيان (32)، ثم استعاد جاست تقدم "أول وايتس" (54)، ثم عادل محمد محبي لـ"تيم ملي" (64).

وتخوض إيران مباراتها المقبلة ضمن المجموعة السابعة أمام بلجيكا في لوس أنجلوس أيضاً في 21 الجاري، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات أمام مصر التي تعادلت مع بلجيكا 1-1، في سياتل في 26 منه.

وكان مقرراً أن تتخذ إيران من توكسون في ولاية أريزونا مقراً لها خلال البطولة، لكنها نقلت معسكرها التدريبي إلى تيخوانا في المكسيك، على الحدود الأميركية لجهة لوس أنجلوس، في اللحظة الأخيرة نتيجة التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة لكأس العالم، خصوصاً بسبب مسائل التأشيرات.

ورفضت السلطات الأميركية منح تأشيرات لقرابة 15 عضواً من الوفد الإيراني.

واستغل قائد نيوزيلندا كريس وود خبرته فأوصل الكرة إلى إيلايجا جاست صاروخية من مسافة قريبة في سقف مرمى الحارس علي رضا بيرانوند (7).

كانت نيوزيلندا أفضل وأخطر في أول ربع ساعة، لكن منتصف الشوط سنحت فرصة ذهبية لإيران للمعادلة، عندما انطلق مهدي طارمي، لاعب إنتر الإيطالي السابق، بمرتدة مع عدد من زملائه، فأطلق تسديدة بعيدة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس ماكس كروكومب (23).

بعد محاولات قليلة من الطرفين، أثمرت الفرص الإيرانية عن هدف تعادل، حمل توقيع الظهير الأيمن المخضرم رامين راضائيان (36 عاماً) من مسافة قريبة بعد تسديدة صدها الدفاع أمام المهاجم شهريان مغانلو (32).

بعد بدايته المرتبكة، استعاد منتخب إيران توازنه وبدا الأفضل وأكثر استحواذاً مطلع الشوط الثاني، لكن كما في مطلع المباراة، تبادل وود (نوتنجهام فوريست الإنجليزي) الكرة مع جاست، لاعب مذرويل الإسكتلندي، أودعها الأخير في الشباك مجدداً (54).

لكن رضائيان، أضاف لهدفه تمريرة حاسمة هبطت من بعيد على رأس محمد محبي، الذي هز الشباك بمساعدة من القائم (64)، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.