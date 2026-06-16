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الرياضة

تونس تقيل لموشي وتعين رينارد في بقية مشوار المونديال

تونس تقيل لموشي وتعين رينارد في بقية مشوار المونديال
16 يونيو 2026 08:44

تونس(أ ف ب)
أقال الاتحاد التونسي لكرة القدم المدرب صبري لموشي وعيّن الفرنسي هيرفي رينارد بدلاً منه حتى نهاية كأس العالم في أميركا الشمالية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الاثنين نقلاً عن رئيسه معز الناصري.
وجاءت إقالة لموشي عقد الخسارة القاسية التي مني بها نسور قرطاج أمام السويد 1-5 الأحد في مونتيري في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.
وقال الناصري في اتصال هاتفي مع مبعوث التلفزيون التونسي إلى مونتيري إنه تم الاتفاق رسمياً مع رينار، المدرب السابق للمنتخب السعودي، "لتولي مقاليد الإشراف على المنتخب الوطني لكرة القدم في بقية مشواره في مونديال 2026".
وأضاف أن رينارد يصل اليوم (الثلاثاء) الى مونتيري ويباشر الحصة التدريبية الأولى مع نسور قرطاج، مشيراً إلى التوصل "اتفاق بالتراضي على إنهاء العلاقة التعاقدية مع لموشي الذي غادر مقر إقامة المنتخب في المكسيك".

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