إسبانيا ترفع «متابعي فوزينيا» من 20 ألفاً إلى 4 أضعاف سكان الرأس الأخضر!

علي معالي (أبوظبي)

ارتفع عدد المتابعين لحساب فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر على إنستجرام بشكل كبير، بعد ساعات من تألقه أمام إسبانيا في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم 2026، حيث ارتفع من 20 ألف متابع، إلى أكثر من مليوني شخص، في غضون ساعات قليلة، أي حوالي أربعة أضعاف إجمالي سكان الرأس الأخضر، وكان فوزينيا المولود في 3 يونيو 1986 في مينديلو، بالرأس الأخضر، قد سجّل رقماً قياسياً لأكبر لاعب يشارك لأول مرة في كأس العالم بعد أداء رائع، وذلك في عمر 40 عاماً و12 يوماً، ليدخل فوزينيا تاريخ المونديال بعد تصدّيه خلال المباراة أمام «الماتادور» لثماني تصدّيات ممتازة، مما ساعد فريقه في الخروج بنقطة ثمينة.

وبهذا الإنجاز، تجاوز رسمياً الرقم القياسي القديم الذي كان يحمله الكندي أتيبا هاتشينسون، في كأس العالم 2022، حيث خاض هاتشينسون أول مباراة له ضد بلجيكا وهو في عمر 39 عاماً و288 يوماً.

ومع ذلك، يحمل فوزينيا حالياً الرقم القياسي فقط للاعب يشارك لأول مرة في البطولة، ولكن من حيث عمر اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم بشكل عام، لا يزال المصري عصام الحضري في القمة، حيث لعب الحضري في المباراة ضد السعودية في كأس العالم 2018 عندما كان عمره 45 عاماً و161 يوماً.