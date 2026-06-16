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الرياضة

«أبوظبي للرياضات المائية» يخطف الأضواء في كأس الإمارات للسباحة

«أبوظبي للرياضات المائية» يخطف الأضواء في كأس الإمارات للسباحة
16 يونيو 2026 11:19

علي معالي (أبوظبي)
اختُتمت منافسات بطولة كأس الإمارات للسباحة بمشاركة 10 أندية من مختلف أنحاء الدولة، وسط مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية، حيث شهدت البطولة مشاركة 280 سبّاحاً وسبّاحة في فئات الناشئين والناشئات، إلى جانب 236 سبّاحاً وسبّاحة في فئتَي الأشبال والعمومي (رجال وسيدات)، في واحدة من أبرز بطولات الموسم على مستوى السباحة الإماراتية.
حقق نادي أبوظبي للرياضات المائية نتائج مميزة، تُوّج بـ 6 كؤوس للفرق و99 ميدالية ملونة، إلى جانب المساهمة في تسجيل رقمين قياسيين جديدين للدولة، فضلاً عن الفوز بـ 4 كؤوس لأفضل السباحين وأفضل الأزمنة في البطولة، ليؤكد النادي مكانته كأحد أبرز الأندية المنافسة على الساحة المحلية.
وخطف السباح حسين شوقي الأضواء، بعدما تُوّج بكأس أفضل سباح وكأس أفضل رقم لفئة العمومي رجال، بعد أداء استثنائي عكس جاهزيته الفنية وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات.
كما تألق السبّاح خليفة الكتبي في فئة الأشبال (10 سنوات)، محققاً كأس أفضل سباح وكأس أفضل رقم في البطولة، بالإضافة إلى تسجيل رقم قياسي جديد لدولة الإمارات في سباق 100 م ظهر، ليواصل تأكيد موهبته الواعدة ومستقبله المشرق في رياضة السباحة.
وعلى صعيد الرياضة النسائية، واصلت سبّاحة النادي والمنتخب الوطني أدوارا إيمان أوبارا تألقها بحصد عدد من الميداليات الملونة، والتواجد المستمر على منصات التتويج، في إنجاز يعكس التطور المتنامي للرياضة النسائية واتساع قاعدة المشاركة، بما يُسهم في دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب القادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الرياضية.
وتؤكد هذه النتائج المتميزة نجاح استراتيجية نادي أبوظبي للرياضات المائية في تطوير المواهب وصناعة الأبطال، من خلال برامج الإعداد والتأهيل المستمرة، بما ينسجم مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في الارتقاء بالرياضة وتحقيق الإنجازات على المستويات كافة.

كأس الإمارات للسباحة
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