أفريقيا و«المونديال».. بصمة «الظهور الأول» تبقى خالدة

عمرو عبيد (القاهرة)

لم يكن التعادُل الذي حققه منتخب الرأس الأخضر أمام نظيره الإسباني، أمراً عادياً على الإطلاق، لأن مُمثّل القارة الأفريقية يظهر للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم، واقتنص ذلك التعادُل من بطل أوروبا «التاريخي» صاحب الألقاب الأربعة، آخرها في النُسخة الماضية عام 2024، وأحد أبرز المُرشحّين لنيل لقب «المونديال» الحالي.

لكن من زاوية أُخرى، لا يبدو الأمر غريباً على منتخبات «القارة السمراء»، التي اعتادت في ظهورها الأول بكأس العالم، أن تُقدّم غالباً «رقصة أفريقية مُميّزة»، وهو ما حدث مع 11 منتخباً على الأقل، من إجمالي 14، مثّلوا أفريقيا في المونديال، بل يُمكن اعتبار زيادة العدد إلى 12، إذا جاز استثناء مُشاركة مصر الأولى عام 1934، في عصر قديم وسط ظروف مُختلفة.

وتتراوح نسبة نجاح ذلك الظهور الأول، بين 78.6% إلى 85.7%، وكان منتخب المغرب قد بدأ ذلك في العصر الحديث، مع خطوته المونديالية الأولى عام 1970، حيث منح «أسود الأطلس» القارة الأفريقية، والعرب، أول نُقطة تاريخية في كأس العالم، بالتعادل 1-1 مع بلغاريا، رغم خروجه من الدور الأول.

الفوز الأفريقي والعربي الأول جاء على يد تونس، في 1978، بعدما افتتح «نسور قرطاج» المونديال بالانتصار على المكسيك، 3-1، كما تعادل مع ألمانيا أيضاً، وكاد يتأهل إلى الدور الثاني، وفي نُسخة 1982، كان الحضور الجزائري والكاميروني الأول «باهراً»، إذ تعادل «الأسود» 3 مرات في دور المجموعات، بينها تعادُل مع إيطاليا «البطل»، الذي خطف منه بطاقة الصعود، بفارق الأهداف فقط، أما «محاربو الصحراء»، فقد تغلّب على ألمانيا في أولى مبارياته المونديالية، وتعرّض لمؤامرة لإقصائه، بعد تساويه في عدد النقاط مع ألمانيا والنمسا، عقب الواقعة الشهيرة المعروفة باسم «فضيحة خيخون».

وإذا اعتُبرت المُشاركة المصرية عام 1990، بمثابة الأولى في العصر الحديث، فإنها تكلّلت بالتعادل 1-1 مع هولندا، بطل أوروبا أيضاً وقتها، وكان يُمكن لـ«الفراعنة» الوصول إلى الدور التالي، بعد نتائج مجموعة التعادلات الشهيرة، أما نيجيريا، فإن ظهورها الأول في 1994 كان «خيالياً»، حيث فاز «النسور» على بلغاريا 3-0 في الافتتاح، وتأهل كأول المجموعة، التي ضمت الأرجنتين أيضاً، قبل الإقصاء بصعوبة بالغة على يد إيطاليا في دور الـ16.

وفي ظهوره الأول عام 1998، حصل منتخب جنوب أفريقيا على نُقطتين، من التعادل مع الدنمارك والسعودية، بينما فاز السنغال 1-0 على فرنسا في افتتاح 2002، وبلغ رُبع النهائي، وفي بطولة 2006، ظهرت 4 منتخبات أفريقية للمرة الأولى، وحصد غانا انتصارين في الدور الأول، وتأهل كثاني المجموعة إلى دور الـ16، كما سجّل كوت ديفوار فوزه التاريخي الأول على حساب صربيا، في ختام مباريات «مجموعة الموت»، في حين جمع أنجولا نقطتين من تعادلين، مع المكسيك وإيران.