«احتفال عاشور» يمهّد لعودة ماكغريغور المرتقبة إلى «يو أف سي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

خطف الدولي المصري إمام عاشور الأنظار خلال تعادل منتخب بلاده مع بلجيكا 1-1 في افتتاح مشوار المنتخبين بمونديال 2026، ليس فقط بهدفه التاريخي، وإنما أيضاً بطريقة احتفاله المستوحاة من النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة، والذي يستعدُّ بدوره للعودة إلى الحلبة بعد غياب طويل.

وسجّل عاشور هدف التقدم لـ «الفراعنة» في الدقيقة 19 بعدما استغل تمريرة متقنة من محمد صلاح، وسدّد كرة أرضية قوية عجز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن التصدي لها، ليصبح رابع لاعب يسجّل لمصر في تاريخ كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح.

واحتفل لاعب الأهلي المصري بهدفه عبر تقليد الحركة الشهيرة لماكغريغور، والتي تعتمد على حركة استعراضية للكتفين والذراعين أثناء السير، وأصبحت واحدة من أكثر العلامات المرتبطة بالنجم الإيرلندي داخل وخارج حلبات القتال.

وجاء الاحتفال في توقيت يتزامن مع استعداد ماكغريغور للعودة إلى المنافسات، بعدما أعلنت منظّمة «يو أف سي» خوضه نزالاً أمام الأميركي ماكس هولواي في 11 يوليو المقبل بمدينة لاس فيجاس، ضمن فعاليات UFC 329.

وسيكون النزال إعادة لمواجهتهما الشهيرة عام 2013، عندما تفوّق ماكغريغور على هولواي، رغم معاناته إصابة في الرباط الصليبي خلال النزال، فيما تُمثّل المواجهة المرتقبة عودة الإيرلندي إلى الحلبة للمرة الأولى منذ يوليو 2021، حين تعرّض لكسر في ساقه خلال نزاله أمام الأميركي داستن بورييه.

وكان ماكغريغور، البالغ من العمر 37 عاماً، قد اضطر إلى تأجيل عودته المقررة في عام 2024 بسبب إصابة في إصبع القدم، قبل أن يعلن أخيراً استعداده للعودة إلى المنافسات في واحدة من أكثر النزالات المنتظرة في عالم الفنون القتالية المختلطة.