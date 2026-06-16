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الرياضة

«أومبودسمان» يقود طموحات الإمارات باليوم الثاني من «رويال آسكوت»

«أومبودسمان» يقود طموحات الإمارات باليوم الثاني من «رويال آسكوت»
16 يونيو 2026 19:00

عصام السيد (أبوظبي)
يخوض غداً نجم جودلفين «أومبودسمان»، الذي يتمتع بثباتٍ لا يُضاهى، بعدما أثبت جدارته على أرضية سريعة مما يُرجّح كفته، بسباق الموسم أمام غريمه «داريز»، بطل سباق قوس النصر، الذي بهر الجميع بأدائه في زيارتين متتاليتين إلى لونجشامب هذا الربيع، وكذلك «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
وبعد تحقيقه أول فوز من الفئة الأولى في برنس أوف ويلز ستيكس الموسم الماضي، يسعى «أومبودسمان» خلال اليوم الثاني من مهرجان رويال آسكوت، إلى أن يصبح أول جواد منذ 31 عاماً يحقق الفوز مرتين في هذا السباق البارز في رويال آسكوت، وقد تكون سباقات إكليبس ستيكس وجودمونت إنترناشونال ضمن خياراته مع تقدم الموسم.
وهناك «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي حقق المركز الثالث خلف «كالانداجان» و«أومبودسمان» في سباق تشامبيون العام الماضي على نفس المسافة والمسار، ثم فاز بسباق من الفئة الأولى في كأس تاترسالز الذهبية في كوراه قبل شهر.
وكان «داريز» هو الخيار الأمثل، فبعد فوزه بسباق قوس النصر الموسم الماضي، أثبت جدارته كأحد أفضل الخيول أداءً على الأرض الرطبة، لكنه لم يقدم أداءً جيداً على الأرض السريعة في سباق جودمونت الدولي الموسم الماضي.
وهناك الفرس «ميني هوك»، التي نافست «داريز» بقوة في سباق قوس النصر، قبل أن تقدم أداءً متواضعاً خلف «المقام» في كوراه في المرة الأخيرة، ويمكنها استعادة مستواها والمساهمة فيما يُتوقع أن يكون سباقاً مثيراً.
ويبدو أن «سي ذا فاير»، التي حلّت ثالثة العام الماضي، هي من النوع الذي سيقدم أداءً جيداً مرة أخرى، لكن تكرار المركز الثالث أو الرابع هو على الأرجح أفضل ما يمكن أن تحققه.
وأكد الخبراء أنه لا يوجد سباق أفضل من هذا في مهرجان رويال آسكوت لأنه يضم أعلى الخيول تصنيفاً في العالم.

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