أسطورة الريال يساند توبوريا بعد خسارة «يو أف سي فريدوم 250»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حرص الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، على دعم مواطنه إيليا توبوريا عقب خسارته لقب بطل العالم للوزن الخفيف في بطولة «يو إف سي فريدوم 250»، موجهاً له رسالة مؤثرة أكد خلالها ثقته بقدرته على العودة إلى القمة من جديد.

وكان توبوريا قد خسر اللقب أمام الأميركي جاستن جايثجي بعد إيقاف من ركنه مع نهاية الجولة الرابعة، في النزال الرئيسي للبطولة، التي أقيمت على العشب الجنوبي للبيت الأبيض في واشنطن، ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال، وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونشر راموس عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام صوراً جمعته بتوبوريا، وأرفقها برسالة دعم جاء فيها: «اليوم ستبحر السفينة أسرع، لأن من كانوا زائدين على الحاجة قد رحلوا، الذين يحتفلون بهزيمتك لا يعلمون ما ينتظرهم».

وأضاف: «الطريق الذي يُسلك بعزيمة لا يخلو من المنعطفات، لكنه يُبقي الهدف ثابتاً، تأقلم، واستعد عافيتك، واستمر في المسير، سنعود، وسنعود كما يعود العظماء».

وشهد النزال الرئيسي تقلبات كبيرة، بعدما فرض جايثجي أفضليته في الجولة الأولى، قبل أن يرد توبوريا بقوة في الجولة الثانية ويقترب من الحسم عبر ضربات مؤثرة ومحاولات للإخضاع، إلا أن خبرة جايثجي رجحت كفته في الجولتين الثالثة والرابعة، ليحسم المواجهة ويتوج بطلاً للوزن الخفيف بلا منازع.

وترتبط راموس وتوبوريا بعلاقة صداقة وثيقة برزت إلى العلن خلال بطولة «UFC 308» التي استضافتها أبوظبي عام 2024، قبل أن تتعزّز عبر لقاءات متكررة ومواقف دعم متبادل بين النجمين، ويُعد توبوريا من أبرز مشجعي ريال مدريد، فيما حرص راموس على دعمه في أكثر من مناسبة داخل وخارج بطولات «يو إف سي».

ويُنظر إلى توبوريا على نطاق واسع باعتباره أحد أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة في العالم، فيما يعكس موقف راموس الأخير متانة العلاقة التي تجمع بين اثنين من أشهر الرياضيين الإسبان خلال العقد الأخير.