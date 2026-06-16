الثلاثاء 16 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أسطورة الريال يساند توبوريا بعد خسارة «يو أف سي فريدوم 250»

أسطورة الريال يساند توبوريا بعد خسارة «يو أف سي فريدوم 250»
16 يونيو 2026 21:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)
حرص الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، على دعم مواطنه إيليا توبوريا عقب خسارته لقب بطل العالم للوزن الخفيف في بطولة «يو إف سي فريدوم 250»، موجهاً له رسالة مؤثرة أكد خلالها ثقته بقدرته على العودة إلى القمة من جديد.
وكان توبوريا قد خسر اللقب أمام الأميركي جاستن جايثجي بعد إيقاف من ركنه مع نهاية الجولة الرابعة، في النزال الرئيسي للبطولة، التي أقيمت على العشب الجنوبي للبيت الأبيض في واشنطن، ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال، وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونشر راموس عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام صوراً جمعته بتوبوريا، وأرفقها برسالة دعم جاء فيها: «اليوم ستبحر السفينة أسرع، لأن من كانوا زائدين على الحاجة قد رحلوا، الذين يحتفلون بهزيمتك لا يعلمون ما ينتظرهم».
وأضاف: «الطريق الذي يُسلك بعزيمة لا يخلو من المنعطفات، لكنه يُبقي الهدف ثابتاً، تأقلم، واستعد عافيتك، واستمر في المسير، سنعود، وسنعود كما يعود العظماء».
وشهد النزال الرئيسي تقلبات كبيرة، بعدما فرض جايثجي أفضليته في الجولة الأولى، قبل أن يرد توبوريا بقوة في الجولة الثانية ويقترب من الحسم عبر ضربات مؤثرة ومحاولات للإخضاع، إلا أن خبرة جايثجي رجحت كفته في الجولتين الثالثة والرابعة، ليحسم المواجهة ويتوج بطلاً للوزن الخفيف بلا منازع.
وترتبط راموس وتوبوريا بعلاقة صداقة وثيقة برزت إلى العلن خلال بطولة «UFC 308» التي استضافتها أبوظبي عام 2024، قبل أن تتعزّز عبر لقاءات متكررة ومواقف دعم متبادل بين النجمين، ويُعد توبوريا من أبرز مشجعي ريال مدريد، فيما حرص راموس على دعمه في أكثر من مناسبة داخل وخارج بطولات «يو إف سي».
ويُنظر إلى توبوريا على نطاق واسع باعتباره أحد أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة في العالم، فيما يعكس موقف راموس الأخير متانة العلاقة التي تجمع بين اثنين من أشهر الرياضيين الإسبان خلال العقد الأخير.

أخبار ذات صلة
«يو أف سي فريدوم 250».. جايثجي بطلاً للوزن الخفيف في أمسية تاريخية بحضور ترامب
ترامب يحتفل بعيد ميلاده بمشاهدة بطولة رياضية في البيت الأبيض
سيرجيو راموس
يو أف سي
البيت الأبيض
آخر الأخبار
أخيراً.. «فراعنة المونديال» يسجلون من خارج منطقة الجزاء
الرياضة
أخيراً.. «فراعنة المونديال» يسجلون من خارج منطقة الجزاء
اليوم 21:45
قميص «المانشافت» هدية لترامب
الرياضة
قميص «المانشافت» هدية لترامب
اليوم 21:39
على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة
علوم الدار
على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة
اليوم 21:35
أموريم مدرباً جديداً لميلان
الرياضة
أموريم مدرباً جديداً لميلان
اليوم 21:32
أسطورة الريال يساند توبوريا بعد خسارة «يو أف سي فريدوم 250»
الرياضة
أسطورة الريال يساند توبوريا بعد خسارة «يو أف سي فريدوم 250»
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©