«فرسان الإمارات» في اختبار تأكيد الجدارة عبر «كومبيان الدولي للقدرة»

دبي (وام)

يشارك فرسان الإمارات في سباق كومبيان الدولي للقدرة بفرنسا الذي يقام بمدينة كومبيان الفرنسية، من 19 إلى 21 يونيو الجاري، ويتضمن سباقات لمسافات 160 و120 و100 كيلومتر.

وتأتي المشاركة بعد النتائج المميّزة التي حققها فرسان الإمارات في سباقات القدرة الدولية خلال عام 2026، ولا سيما في سباق ويندسور الملكي بالمملكة المتحدة وسباق كاستلساغرات بفرنسا، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للفروسية.

وثمّن الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، الإنجازات المتتالية لفرسان الإمارات، التي تعكس الدعم الكبير، الذي تحظى به رياضة القدرة في الدولة، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كإحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في رياضات الفروسية.

وقال إن النتائج التي يحققها فرسان الإمارات تجسّد حجم التطور الذي تشهده رياضة القدرة، وتعكس جاهزيتهم لخوض سباق كومبيان بثقة عالية وطموح لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الدولية.

وأكد أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية وعضو مجلس الإدارة، أن النجاحات التي تحققت في سباقي ويندسور وكاستلساغرات، تعكس المستوى المتقدم للإعداد الفني والتنظيمي لمنظومة القدرة الإماراتية.

وأضاف أن النتائج تؤكد جاهزية الفرسان والخيول للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها سباق كومبيان، مع التطلع إلى مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة وتعزيز الحضور الإماراتي على الساحة الدولية.