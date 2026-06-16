«العين شيري بلوسوم» يتوج أبطال الشطرنج السريع

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية منافسات بطولة «العين شيري بلوسوم» للشطرنج السريع 2026، وسط مشاركة مميزة ومنافسات قوية عكست المستوى الفني المتطور للاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، في أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والندية على مدار جولات البطولة.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها النادي على مدار العام، في إطار جهوده الرامية إلى نشر ثقافة الشطرنج، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير مهارات اللاعبين وصقل قدراتهم الفنية.

وفي ختام البطولة، توّج عبد الرزاق عبد الرحمن إبراهيم، من إدارة التسويق وتطوير الأعمال بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالمستويات الفنية التي شهدتها المنافسات والروح الرياضية التي تحلى بها المشاركون.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز أحمد محمد سعيد بالمركز الأول، فيما جاء خليفة طلال البلوشي في المركز الثاني، وحل محمد يامن ثالثاً.

وفي الجوائز الخاصة، نال أحمد يونس جائزة أفضل لاعب، فيما حصلت شيخة المريخي على جائزة أفضل لاعبة.

وعلى مستوى الفئات السنية، فاز إيفان ماثيو بجائزة أفضل لاعب تحت 14 سنة، وتالين عسليه بجائزة أفضل لاعبة في الفئة نفسها. وفي فئة تحت 12 سنة، حصل زايد العلي على جائزة أفضل لاعب، ومريم الكندي على جائزة أفضل لاعبة.

أما في فئة تحت 10 سنوات، فحصد أهيان حسيب جائزة أفضل لاعب، والعنود النعيمي جائزة أفضل لاعبة، فيما توج حمدان الزعابي وأسماء عسليه بجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة تحت 8 سنوات.

وأكدت البطولة النجاح المتواصل للفعاليات التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والدور الذي يقوم به في دعم اللاعبين واللاعبات من مختلف الأعمار، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع مستوى اللعبة على الصعيدين المحلي والدولي.