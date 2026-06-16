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الرياضة

ضربة بداية إسبانيا «كارثة» يُمكن تداركها

ضربة بداية إسبانيا «كارثة» يُمكن تداركها
16 يونيو 2026 20:17

عمرو عبيد (القاهرة)
انتقادات واسعة، شنتها الصحف الإسبانية على «لا روخا»، عقب التعادُل السلبي الافتتاحي أمام الرأس الأخضر، في واحدة من أكبر مفاجآت المونديال حتى الآن، حيث عنونت «ماركا» غلافها الرئيس بـ «مفرقعات نارية»، وقالت إن التعادل المخيب للآمال جاء بمثابة «الألغام» في طريق «الماتادور»، وكتبت «موندو ديبورتيفو» أن جرس الإنذار دوّى مُبكراً، أما «سبورت» فاكتفت بكلمة واحدة «يا للخيبة!».
وكعادة «لي سبورتيو»، الصحيفة الكتالونية، ورغم تصدّر المنتخب الإسباني واجهة جميع الصحف المحلية، إلا أنها أفردت غلافها للاحتفال بتتويج برشلونة بطلاً لدوري أبطال أوروبا في كُرة اليد، بعنوان «ملك أوروبا»، والطريف أنها كتبت في خبر صغير أن الرأس الأخضر بدأ كأس العالم بـ «مهرجان احتفالي هائل».
وعبر المواقع الإلكترونية الرسمية للصحف الإسبانية، تنوعّت المقالات والتقارير التي هاجمت تلك البداية، وكتبت «ماركا» عن الكآبة والبرودة التي ضربت صفوف «لا روخا» عقب هذا التعادل، وأن بداية الفريق تبدو مُرعبة، لكن عليه التحلّي بالهدوء لمواجهة ما هو آتٍ، كما تحدثت عن تغيير الترشيحات الخاصة بالمنتخب عقب هذا التعادُل، لكنها قلّلت من شأن تلك البداية، مؤكدة أن «الماتادور» لا يزال المُرشّح الأبرز للتتويج بكأس العالم.
وعن تأثير غياب لامين يامال في بداية المباراة، كتبت «موندو» عن الأداء العقيم الذي قدمه المنتخب من دون نجم برشلونة و«الليجا»، ورغم أن دقائق لعبه شهدت الخطورة والحيوية المفتقدين طوال المباراة، إلا أنه لم يتمكن وحده من تصحيح الوضع، الذي يجعل من مباراة السعودية «مفترق طرق»، ومع ذلك أشارت إلى أن كأس العالم، وكذلك إسبانيا والأرجنتين، يعرفون أن الأمر يتعلّق بالمشهد الأخير، وليست البداية مهما كانت.
كما نشرت «موندو» تقريراً آخر عن ضربة البداية الإسبانية، بعنوان «كارثة يمكن تداركها»، كما تحدثت عن اعتياد مثل هذه الصدمات، في تاريخ «لا روخا» المونديالي، وقالت «سبورت» إن مركز بيدري في خطة دي لا فوينتي، أتي ضمن 3 أخطاء كارثية للمُدرب في البداية، بجانب تأخر التغييرات وتغيير مراكز كثير من اللاعبين، وعدم تغيير الخطة بعد استمرار التعادل لفترة طويلة من المباراة.

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