عام استثنائي بـ90 مليون يورو.. ديوماندي قفزة تاريخية

معتز الشامي (أبوظبي)

أظهر يان ديوماندي موهبته الواعدة ليساعد ساحل العاج على الفوز على الإكوادور 1-0، في افتتاحية المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026. كما حصد اللاعب الإيفواري جائزة أفضل لاعب في المباراة.

قبل عام واحد فقط، كان ديوماندي لاعباً مغموراً في أكاديمية نادي ليجانيس الإسباني، أما اليوم فقد أصبح أحد أبرز اكتشافات كرة القدم الأوروبية بعد تألقه اللافت مع نادي لايبزيج الألماني، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني، وهو التطور السريع الذي جذب أنظار كبار القارة الأوروبية، وفي مقدمتهم ليفربول وباريس سان جيرمان، اللذان يراقبان تطوره عن كثب.

جاءت انطلاقة الجناح الإيفواري بصورة مذهلة، فبعد تكوينه الكروي في الولايات المتحدة في أكاديمية «دي إم إي» الرياضية في فلوريدا، انتقل إلى ليجانيس عام 2025، ورغم أنه كان مرشحاً للانضمام إلى فريق الشباب، فقد صعد مباشرة إلى الفريق الرديف قبل أن يلفت أنظار الجهاز الفني للفريق الأول بسرعة.

وخلال 10 مباريات فقط في الدوري الإسباني، أظهر موهبته الكبيرة بفضل سرعته وقدرته على المراوغة والنضج الفني الذي يفوق سنه، مسجلاً هدفين وصانعاً هدفاً آخر.

ورغم هبوط ليجانيس إلى الدرجة الثانية، قرر لايبزيج الاستثمار فيه ودفع 20 مليون يورو للتعاقد معه، مع احتفاظ النادي الإسباني بنسبة من أي صفقة بيع أو إعارة مستقبلية للاعب.

وأثبتت الصفقة نجاحها الكامل خلال موسم 2025-2026، حيث قدم ديوماندي مستويات مبهرة جعلته أحد أخطر المهاجمين في الدوري الألماني، حيث ساهم بـ12 هدفاً و8 تمريرات حاسمة، كما دخل تاريخ البوندسليجا عندما أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل ثلاثية «هاتريك» في تاريخ المسابقة بعمر 19 عاماً و22 يوماً فقط.

واصل ديوماندي تألقه على الصعيد الدولي، حيث خاض مباراته الأولى مع منتخب كوت ديفوار الأول في 10 أكتوبر 2025 خلال الفوز الساحق على سيشل 7-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان ظهوره الأول مثالياً بعدما سجل الهدف السادس في اللقاء، قبل أن يعود للتسجيل أمام كينيا محرزاً الهدف الثالث الذي ضمن تأهل منتخب «الأفيال» إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما برز خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي أمام بوركينا فاسو بعدما سجل هدفاً وحصل على جائزة رجل المباراة.

ويمثل ديوماندي أحدث نجاحات نموذج لايبزيج في صناعة النجوم، بعدما ضمه النادي مقابل 20 مليون يورو عقب 10 مباريات فقط في دوري الأضواء.

وأصبح اللاعب الإيفواري صاحب أكبر ارتفاع في القيمة السوقية خلال الموسم الحالي، حيث قفزت قيمته من 1.5 مليون يورو قبل عام واحد فقط إلى 90 مليون يورو حالياً.

لم يمر هذا التألق مرور الكرام على الأندية الكبرى. فليفربول يعد من أكثر الأندية اهتماماً بمتابعة اللاعب، بينما دخل باريس سان جيرمان أيضاً على خط المنافسة للحصول على خدماته.

لكن مهمة التعاقد معه لن تكون سهلة، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع لايبزيج حتى عام 2030، ولا يتضمن عقده أي شرط جزائي، ما يمنح النادي الألماني سيطرة كاملة على مستقبله.