المونديال يعوض «جوهرة كوراساو» عن سنوات الفرص الضائعة

معتز الشامي (أبوظبي)

دخل ليفانو كومينينسيا تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما سجل أول هدف لمنتخب كوراساو في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وذلك خلال الخسارة الثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1. ورغم قسوة النتيجة، سيظل اسمه محفوراً في ذاكرة الكرة الكوراساوية باعتباره صاحب أول هدف لبلاده في نهائيات كأس العالم.

وراء هذه اللحظة التاريخية، تقف مسيرة واعدة للاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيمن. فقد بدأ كومينينسيا رحلته الكروية في هولندا، حيث تدرج في أكاديمية نادي آيندهوفن، أحد أبرز الأندية الهولندية في تطوير المواهب.

ومر اللاعب بجميع الفئات العمرية تقريباً داخل النادي، قبل أن يتم اختياره عام 2021 ضمن قائمة صحيفة «الجارديان» التي ضمت أفضل 60 لاعباً واعداً في العالم من مواليد عام 2004.

كما حمل شارة قيادة فريق تحت 18 عاماً في آيندهوفن، وكان يحلم بالوصول إلى الفريق الأول. ورغم تألقه في أكاديمية آيندهوفن، لم يحصل كومينينسيا على فرصة الظهور مع الفريق الأول، ليقرر خوض تجربة جديدة في إيطاليا. وفي الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023، انتقل إلى أكاديمية يوفنتوس مقابل نحو 500 ألف يورو.

ولعب كومينينسيا مع فريق يوفنتوس «ب»، لكنه حصل أيضاً على فرصة المشاركة في بعض تدريبات الفريق الأول. ويحتفظ اللاعب بذكريات جيدة عن المدرب ماسيميليانو أليجري، الذي كان يشرف على الفريق الأول آنذاك، حيث قال: «لقد أحبني أليجري.» لكنه اعترف في الوقت ذاته بصعوبة التأقلم مع المستوى الأعلى: «كان الأمر قاسياً للغاية في الفريق الأول. خلال الحصص التدريبية الأولى لم ألمس الكرة تقريباً».

وفي صيف 2025، غادر كومينينسيا أكاديمية يوفنتوس بحثاً عن دور أكبر في فريق ينافس على أعلى المستويات. وانتقل إلى زيورخ السويسري مقابل نحو 400 ألف يورو. وخلال الموسم الماضي شارك في 25 مباراة مع الفريق، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

لكن لماذا اختار كوراساو؟.

ورغم تمثيله جميع الفئات السنية لمنتخب هولندا تقريباً باستثناء منتخب تحت 21 عاماً، قرر كومينينسيا في النهاية تمثيل موطن والديه، دولة كوراساو، إحدى جزر البحر الكاريبي.

واعترف بأن اتخاذ القرار لم يكن سهلاً، فقال: «استغرقت وقتاً طويلاً قبل أن أحسم اختياري. بعد مكالمة مع المدير الفني للاتحاد، اتصلت بوالدي واكتشفت أنهم تحدثوا معه أيضاً. كنت أعلم أن لدي فرصة مع منتخب هولندا، لذلك انتظرت عدة أشهر».

وأضاف: «في النهاية، قبول عرض كوراساو هو ما قادني إلى كأس العالم. ومنذ اللحظة التي وطأت فيها قدماي الجزيرة، أدركت أنني اتخذت القرار الصحيح».

وبعد سنوات من الانتظار والعمل بين هولندا وإيطاليا وسويسرا، وجد كومينينسيا نفسه على أكبر مسرح كروي في العالم، ليس فقط كمشارك في كأس العالم، بل كصاحب أول هدف في تاريخ منتخب كوراساو في البطولة.