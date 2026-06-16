الأربعاء 17 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المونديال يعوض «جوهرة كوراساو» عن سنوات الفرص الضائعة

المونديال يعوض «جوهرة كوراساو» عن سنوات الفرص الضائعة
16 يونيو 2026 22:15

معتز الشامي (أبوظبي)
دخل ليفانو كومينينسيا تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما سجل أول هدف لمنتخب كوراساو في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وذلك خلال الخسارة الثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1. ورغم قسوة النتيجة، سيظل اسمه محفوراً في ذاكرة الكرة الكوراساوية باعتباره صاحب أول هدف لبلاده في نهائيات كأس العالم.
وراء هذه اللحظة التاريخية، تقف مسيرة واعدة للاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيمن. فقد بدأ كومينينسيا رحلته الكروية في هولندا، حيث تدرج في أكاديمية نادي آيندهوفن، أحد أبرز الأندية الهولندية في تطوير المواهب.
ومر اللاعب بجميع الفئات العمرية تقريباً داخل النادي، قبل أن يتم اختياره عام 2021 ضمن قائمة صحيفة «الجارديان» التي ضمت أفضل 60 لاعباً واعداً في العالم من مواليد عام 2004.
كما حمل شارة قيادة فريق تحت 18 عاماً في آيندهوفن، وكان يحلم بالوصول إلى الفريق الأول. ورغم تألقه في أكاديمية آيندهوفن، لم يحصل كومينينسيا على فرصة الظهور مع الفريق الأول، ليقرر خوض تجربة جديدة في إيطاليا. وفي الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023، انتقل إلى أكاديمية يوفنتوس مقابل نحو 500 ألف يورو.
ولعب كومينينسيا مع فريق يوفنتوس «ب»، لكنه حصل أيضاً على فرصة المشاركة في بعض تدريبات الفريق الأول. ويحتفظ اللاعب بذكريات جيدة عن المدرب ماسيميليانو أليجري، الذي كان يشرف على الفريق الأول آنذاك، حيث قال: «لقد أحبني أليجري.» لكنه اعترف في الوقت ذاته بصعوبة التأقلم مع المستوى الأعلى: «كان الأمر قاسياً للغاية في الفريق الأول. خلال الحصص التدريبية الأولى لم ألمس الكرة تقريباً».
وفي صيف 2025، غادر كومينينسيا أكاديمية يوفنتوس بحثاً عن دور أكبر في فريق ينافس على أعلى المستويات. وانتقل إلى زيورخ السويسري مقابل نحو 400 ألف يورو. وخلال الموسم الماضي شارك في 25 مباراة مع الفريق، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.
لكن لماذا اختار كوراساو؟.
ورغم تمثيله جميع الفئات السنية لمنتخب هولندا تقريباً باستثناء منتخب تحت 21 عاماً، قرر كومينينسيا في النهاية تمثيل موطن والديه، دولة كوراساو، إحدى جزر البحر الكاريبي.
واعترف بأن اتخاذ القرار لم يكن سهلاً، فقال: «استغرقت وقتاً طويلاً قبل أن أحسم اختياري. بعد مكالمة مع المدير الفني للاتحاد، اتصلت بوالدي واكتشفت أنهم تحدثوا معه أيضاً. كنت أعلم أن لدي فرصة مع منتخب هولندا، لذلك انتظرت عدة أشهر».
وأضاف: «في النهاية، قبول عرض كوراساو هو ما قادني إلى كأس العالم. ومنذ اللحظة التي وطأت فيها قدماي الجزيرة، أدركت أنني اتخذت القرار الصحيح».
وبعد سنوات من الانتظار والعمل بين هولندا وإيطاليا وسويسرا، وجد كومينينسيا نفسه على أكبر مسرح كروي في العالم، ليس فقط كمشارك في كأس العالم، بل كصاحب أول هدف في تاريخ منتخب كوراساو في البطولة.

أخبار ذات صلة
إنفانتينو يحتفل بمليون مشجّع حتى اللحظة!
بييلسا معلقاً على صورته الرسمية في المونديال: لست عارض أزياء!
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
منتخب كوراساو
كأس العالم 2026
منتخب ألمانيا
آخر الأخبار
«دبي للسلة» يحتفي بتتويجه بطلاً للدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي للسلة» يحتفي بتتويجه بطلاً للدوري الأدرياتيكي
اليوم 23:59
رئيس الدولة يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا
اليوم 23:41
بحضور خالد بن زايد.. جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم – دمج تكرّم الفائزين بدورتها الأولى
علوم الدار
بحضور خالد بن زايد.. جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم – دمج تكرّم الفائزين بدورتها الأولى
اليوم 23:37
برعاية أحمد بن محمد.. «منتدى الإعلام الإماراتي» يعقد دورته الحادية عشرة 22 يونيو تحت شعار «الإمارات خط أحمر»
علوم الدار
برعاية أحمد بن محمد.. «منتدى الإعلام الإماراتي» يعقد دورته الحادية عشرة 22 يونيو تحت شعار «الإمارات خط أحمر»
اليوم 23:26
سيف بن زايد يشيد بحضور رئيس الدولة قمة مجموعة السبع «G7»
علوم الدار
سيف بن زايد يشيد بحضور رئيس الدولة قمة مجموعة السبع «G7»
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©