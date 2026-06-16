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الرياضة

«أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» تدشن الموسم الجديد 20 يونيو في إسطنبول

«أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» تدشن الموسم الجديد 20 يونيو في إسطنبول
17 يونيو 2026 01:03

إسطنبول (وام)
يستضيف مجمع إسطنبول الرياضي منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو" لموسم 2026-2027، يومي 20 و21 يونيو الجاري برعاية مجموعة "إيدج"، وذلك بمشاركة نخبة نجوم العالم في أولى محطات الموسم الجديد.
أعلنت ذلك رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في بيان، وأوضحت أن جولة إسطنبول تشهد مشاركة مئات اللاعبين من أكثر من 70 دولة، في ظل الإقبال المتزايد على التسجيل من أجل المشاركة في البطولة، التي تواصل ترسيخ مكانتها إحدى أبرز البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو.
وتأتي محطة إسطنبول لتعلن عن بداية موسم جديد من سلسلة بطولات "أبوظبي جراند سلام"، بعد موسم استثنائي عززت خلاله البطولة حضورها العالمي ورسخت مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لتطوير رياضة الجوجيتسو وصناعة الأبطال، من خلال جولات استقطبت آلاف اللاعبين من مختلف القارات.
وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أنّ انطلاق الموسم الجديد من إسطنبول يعكس النمو المستمر للبطولة وحجم الثقة التي تحظى بها لدى اللاعبين والأكاديميات حول العالم.
وقال إن البطولة تواصل تعزيز حضورها الدولي عاماً بعد عام منذ انطلاقها في صيف عام 2015، والأرقام التي تسجلها محطة إسطنبول تؤكد المكانة التي وصلت إليها البطولة، باعتبارها واحدة من أهم المنصات التنافسية للاعبي الجوجيتسو".
وعبر عن التطلع إلى موسم جديد حافل بالمنافسات القوية والمستويات الفنية المتميزة ومواصلة البناء على النجاحات، التي تحققت خلال السنوات الماضية، بما يعزز انتشار رياضة الجوجيتسو في مختلف أنحاء العالم.
ومن المنتظر أن تشهد منافسات إسطنبول مواجهات قوية في مختلف الفئات والأحزمة، مع انطلاق سباق النقاط والتصنيف العالمي السنوي للموسم الجديد، في محطة تمثل بداية رحلة التنافس على ألقاب "أبوظبي جراند سلام" بين أبرز نجوم اللعبة والأكاديميات الدولية.

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