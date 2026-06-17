الأرجنتين تعبر الجزائر بـ«هاتريك ميسي»

واشنطن (رويترز)

أهدى ليونيل ميسي بلاده بداية ناجحة ​في مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم، إذ سجل ⁠ثلاثية قاد بها منتخب الأرجنتين ​إلى الفوز 3-صفر على الجزائر في ⁠أولى ​مباريات الفريقين ضمن المجموعة العاشرة.

وعادل ميسي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب ‌في كأس العالم، إذ تساوى مع ‌الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً لكل منهما.

وشكلت الثلاثية ​احتفالاً مثالياً لميسي بخوض المباراة الدولية رقم 200 له مع منتخب بلاده والمشاركة للمرة السادسة في كأس ‌العالم، وذلك بعد أربعة ​أعوام من التتويج باللقب في قطر.

وجاءت المواجهة متوازنة بين الفريقين من حيث ​الاستحواذ ‌خلال الشوط ⁠الأول ‌مع تفوق ‌للأرجنتين في الجانب الهجومي لتتقدم بهدف ميسي الأول ⁠في الدقيقة 17، وذلك ​بعد أن ألغى الحكم هدفاً لكل منتخب بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، أحكمت الأرجنتين قبضتها على المباراة وأضاف ميسي هدفيه ​الثاني والثالث.