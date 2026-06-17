ميسي يعادل كلوزه ومبابي يقترب.. مونديال 2026 يشعل صراع الهداف التاريخي

لوس أنجلوس (أ ف ب)

بعد ثلاث سنوات ونصف من تتويج بلقب كأس العالم وضعه بين عظماء اللعبة، ذكّر ليونيل ميسي بعبقريته وهو على حافة التاسعة والثلاثين، عندما سجل ثلاثية الفوز على الجزائر الثلاثاء في كانساس، معادلاً الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ كأس العالم (16).

أصبح ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، أيضاً أول لاعب يخوض ست نهائيات مختلفة من البطولة، وذلك في مباراته الـ200 مع "ألبي سيليستي" التي سجل لها 120 هدفاً حتى الآن.

وكان ميسي سجل هدفاً في 2006، أربعة في 2014، هدفاً في 2018، وسبعة في 2022، وهي المرة الأولى يسجل فيها ثلاثية في كأس العالم، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً في 27 مباراة مونديالية.

سجل أهدافه في الدقائق 17 و60 و76 ، قبل أن يريحه مدربه ليونيل سكالوني، وسط أجواء ساحرة في كانساس أمام ستين ألف متفرج، هتف معظمهم "ميسي، ميسي، ميسي".

كل هذا وقد تعافى "البرغوث" أخيراً من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء اللعب مع فريقه إنتر ميامي الأميركي في مايو.

من جهتها، لم تظهر الجزائر الحدة اللازمة، فدفعت ثمن بعض الأخطاء الدفاعية غالياً، في عودتها إلى النهائيات بعد غياب منذ 2014.

وقاد كيليان مبابي منتخب فرنسا إلى بداية قوية أمام السنغال العنيدة، بتسجيله ثنائية في الفوز 3-1 في نيوجيرزي.

وبات مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما رفع رصيده إلى 58 هدفاً، متجاوزاً أوليفييه جيرو، كما رفع رصيده في كأس العالم إلى 14 هدفاً ليصبح على بعد هدفين من كلوزه.

وقال هداف ريال مدريد الإسباني "ليس هذا رداً على المنتقدين... ألعب لصناعة التاريخ لبلدي ولضمان وصول منتخبنا إلى المباراة النهائية والفوز بكأس العالم".

وأشاد به مدربه ديدييه ديشامب الذي دفع به يافعاً، عندما أحرزت فرنسا لقب 2018، قائلاً إنه "لاعب من طراز استثنائي".

وإلى هدفي مبابي (66 و90+6)، سجل البديل برادلي باركولا (82) لفرنسا، والبديل إبراهيم مباي (90+5) هدف "أسود التيرانغا".

ووصلت فرنسا إلى النهائي في أربع من النسخ السبع الأخيرة لكأس العالم، ففازت مرتين وخسرت مرتين أخريين بركلات الترجيح.