شباب الأهلي يطوي صفحة سوزا ويشعل «ميركاتو المدربين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن نادي شباب الأهلي رسمياً انتهاء مشوار مدربه البرتغالي باولو سوزا، موجهاً الشكر للمدرب الذي قاد «الفرسان» على مدار موسمين، وحقق معه رباعية تاريخية في موسم 2024-2025، تمثلت في ألقاب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس سوبر إعمار، ودرع التحدي الإماراتي القطري.

وجاء رحيل سوزا بعد موسم 2025-2026 الذي خرج فيه شباب الأهلي خالي الوفاض من الألقاب، بعدما أنهى الدوري في المركز الثاني، وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور نصف النهائي، كما خرج من نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب خسارة لقبي «سوبر إعمار» أمام الشارقة، ودرع السوبر الإماراتي القطري أمام السد.

وربطت تقارير عدة إدارة شباب الأهلي بعدد من الأسماء المرشحة لخلافة سوزا في الموسم الجديد 2026-2027، من أبرزها الأوكراني سيرجي ريبروف، والكرواتي نيكو كوفاتش، والهولندي ألفريد شرودر، والبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

وبات شباب الأهلي سادس أندية دوري أدنوك للمحترفين التي تتجه إلى تغيير جهازها الفني استعداداً للموسم الجديد، بعدما سبقته أندية الجزيرة والنصر وخورفكان والوحدة، فيما ينتظر كلباء الإعلان عن مدربه الجديد بعد انتهاء عقد العراقي غازي الشمري.

وفي المقابل، فضلت ثمانية أندية الحفاظ على الاستقرار الفني، يتقدمها العين مع الصربي فلاديمير إيفيتش، بطل الثنائية في الموسم الماضي، إلى جانب عجمان مع الصربي جوران توفيغدزيتش، والوصل مع البرتغالي روي فيتوريا، والشارقة مع البرتغالي خوسيه مورايس، وبني ياس مع الروماني دانييل إيسايلا، والظفرة مع الكرواتي ألين هورفات، وحتا مع الوطني وليد عبيد، ويونايتد مع الإيطالي أندريا بيرلو.



أبرز التغييرات الفنية

الجزيرة: الروماني كوزمين أولاريو خلفاً للهولندي مارينو بوشيتش

النصر: الصربي ميلوش ميلوييفيتش خلفاً لمواطنه سلافيسا يوكانوفيتش

خورفكان: الوطني عبدالمجيد النمر خلفاً للكرواتي دامير كرزنار

الوحدة: البرازيلي بريكليس تشاموسكا خلفاً للمدرب المؤقت حسن العبدولي

شباب الأهلي: انتهاء مشوار البرتغالي باولو سوزا

كلباء: انتهاء عقد العراقي غازي الشمري



الأندية المستقرة فنياً:

العين: فلاديمير إيفيتش

عجمان: جوران توفيغدزيتش

الوصل: روي فيتوريا

الشارقة: خوسيه مورايس

بني ياس: دانييل إيسايلا

الظفرة: ألين هورفات

حتا: وليد عبيد

يونايتد: أندريا بيرلو