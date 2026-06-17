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الرياضة

«الأفاعي النحاسية» تثير قلق المنتخبات الأوروبية

«الأفاعي النحاسية» تثير قلق المنتخبات الأوروبية
17 يونيو 2026 12:00

علي معالي (أبوظبي)
تعيش بعض المنتخبات الأوروبية حالة من القلق والتوتر، ناجمة عن وجود حيوانات خطيرة، ووفقاً لصحيفة بيلد، اكتشف الفريق الألماني ثعباناً نحاسياً بالقرب من مقر الفريق في نورث كارولينا، وهي أفعى سامة شائعة في هذه المنطقة، مما دفع جوشوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيا إلى القول بأنه تم تحذيره من لدغة مثل هذه الأفاعي، حيث يجب نقل الضحية إلى المستشفى للعلاج، وهو ما جعل نجم بايرن ميونيخ بعترف بأنه دائماً في حالة تأهب عند التحرك في الهواء الطلق.
وأضاف: «في ألمانيا، عليك فقط القلق بشأن التكتيكات أو الإصابات أو الخصم التالي، لكن بالمونديال الحالي عليك أيضاً أن تفكر فيما إذا كان هناك شيء مختبئ في العشب».
لم يكن الفريق الألماني الخائف من هذا الأمر، بل اضطر الفريق السويسري أيضاً إلى وضع علامة على منطقة منفصلة في المحطة في سان دييجو «منطقة ثعابين» لتحذير أعضاء الفريق، وفي الوقت نفسه، يتمركز الفريق النرويجي أيضاً في ولاية كارولاينا الشمالية، التي تعتبر ذات كثافة عالية من الأفاعي ذات الرأس النحاسي.
وعلى الرغم من عدم وقوع حوادث، فإن قصة الأفاعي السامة في المقرات أصبحت صداعاً للفرق الأوروبية المشاركة في كأس العالم 2026.

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