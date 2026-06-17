«الجودو» يترقب قرعة بطولة أولان باتور جراند سلام

أبوظبي (الاتحاد)

تُجرى بعد ظهر الغد قرعة بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو، التي ينظّمها اتحاد منغوليا للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، والتي تنطلق منافساتها صباح الغد بصالة (أستتيب أرينا) في العاصمة المنغولية، وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة 463 لاعباً ولاعبة من 59 دولة، في مقدمتهم منتخبنا الوطني الأول الذي يشارك بعدد 11 لاعباً ولاعبة.

وتجرى مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو، حيث يسبقها اجتماع أهلية اللاعبين واعتماد المشاركين والميزان للمشاركين في افتتاحية البطولة لفئة الوزن الخفيف.

وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن برنامج إعداده لبلوغ دورة لوس أنجلوس 2028 الأولمبية، حيث يقف منتخبنا في صدارة الجودو العربي وضمن منتخبات المقدمة في آسيا، مع تواصل نتائجه المتميزة منذ بداية الموسم الحالي..

وكانت بعثة منتخبنا التي تضم 15 فرداً برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اتحاد الجودو، قد وصلت منغوليا أمس الأول، حيث يبدأ الفريق منافساته بعد غد بفئة الوزن الخفيف على ضوء قرعة البطولة، ويشهد الوزن الافتتاحي مشاركة اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات وزن تحت 52 كجم، وسيمون قسطنطين، تحت 60 كجم، ونارمند بيان، تحت 66 كجم.

ويلعب السبت، في منافسات وزن الخفيف المتوسط كل من ناجي يزبيك ومحمد بيك في وزن تحت 73 كجم، فيما يلعب عمر جاد، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، ويختتم منتخبنا مشاركته في منافسات الوزن الثقيل الذي يشهد 4 مباريات لكل من اللاعبة اليزا ليتيف وزن تحت 78 كجم وأرام جورجيان، وزن تحت 90 كجم، وظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم.