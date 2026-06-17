الأربعاء 17 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كانج-إن لي» نجم في كوريا وبديل في «سان جيرمان»

«كانج-إن لي» نجم في كوريا وبديل في «سان جيرمان»
17 يونيو 2026 12:12

واشنطن (أ ف ب)
يواجه كانج-إن لي وضعيتين متناقضتين، فهو لاعب بديل في ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي منذ ثلاث سنوات، في مقابل كونه أحد أعمدة المنتخب الكوري الجنوبي الذي يلاقي المكسيك الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم في أميركا الشمالية.
ورغم أنه لم يبلغ بعد مكانة الأيقونة الوطنية التي يتمتع بها هيونغ-مين سون، فإن لاعب النادي الباريسي يُعد من أبرز المواهب في جيله في كرة القدم الكورية الجنوبية.
وبالفعل، تُوّج هذا العام أفضل لاعب في كوريا الجنوبية لعام 2025 من قبل الاتحاد الكوري، متقدماً على سون نفسه، بفضل تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان في مايو وذلك للمرة الثانية توالياً.
لكن في باريس، حيث وصل في عام 2023، لا يتمتع ذلك اللاعب الذي يُعد أساسياً بلا منازع بقميص المنتخب الكوري، بالشهرة ذاتها.
فهذا الموسم، لم يُشركه المدرب الإسباني لفريق العاصمة لويس إنريكي كثيراً في المباريات الكبرى (أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات)، رغم أنه لم يكن يرغب في رحيله الصيف الماضي.
ومع عدم مشاركته أساسياً في دوري الأبطال إلا في نوفمبر أمام بايرن ميونيخ الألماني بسبب كثرة الإصابات، وغيابه عن المشاركة منذ إياب ربع النهائي، قد يفكر لي في الرحيل هذا الصيف بحثاً عن مكان أساسي في المواعيد الكبرى.
لن يُحتفَظ به بالضرورة في باريس هذا الصيف، ولا يزال في عقده عامان حتى 2028، لكن "إذا طلب اللاعب الرحيل، وإذا قُدم عرض جيد، فبوسعه المغادرة مثل أي لاعب"، بحسب ما أوضح مصدر مقرّب من المفاوضات لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر "لكن يجب أن يتحقق هذان الشرطان، وإلا فسيبقى".
لاعب الوسط المتعدد الاستخدامات، القادر أيضاً على اللعب كجناح، حصل على وقت لعب أكبر في الدوري الفرنسي لتعويض الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات.
وكان في أغلب الأحيان أساسياً بفضل سياسة المداورة التي يعتمدها إنريكي لإراحة المهاجمين ولاعبي الوسط.
وفي الدوري، قدم مشاركات مؤثرة عدة كبديل، مظهراً دقته التقنية وقدرته الجيدة على التسديد.
وفي 31 يناير، وعند سؤاله عن وضعه، كان كلام إنريكي أكثر من المعتاد، إذ بدا أنه أراد تحفيزه كما يفعل أحياناً: "لقد وصل في العام نفسه الذي جئنا فيه. كان مهماً. أظهر أنه يملك المقومات البدنية والتقنية، لكنه افتقد قليلاً إلى الاستمرارية ليكون مؤثراً جداً".
وأضاف المدرب الباريسي: "كما افتقر إلى بعض الحظ أيضاً إذا نظرنا إلى إصابته الأخيرة، حين كان أساسياً في نهائي كأس إنتركونتيننتال (أمام فلامنجو البرازيلي). نحن نثق به".
وبسبب نقص الاستمرارية، عانى لاعب فالنسيا الإسباني السابق أيضاً من سوء الحظ هذا الموسم، إذ تعرض لإصابة في الفخذ في يناير، في اللحظة التي كان يقدم فيها مستويات جيدة، مما أوقف زخمه.
ورغم قلة مشاركاته في المباريات الكبرى، فإن لي مرتاح جداً في باريس سان جيرمان. فهو لاعب هادئ، فضولي، محترم ومحترف في يومياته، ويحظى بتقدير الجهاز الفني وزملائه لروحه الإيجابية وشخصيته المنفتحة، بحسب مصدر مقرّب منه، مشيراً إلى أنه بات يتحدث الإسبانية والفرنسية بعد أن تابع دروساً فيهما.
وبعد كأس العالم، سيتطرق إلى مستقبله مع ناديه. لكن حالياً، يركز لي الذي اختار تغيير لون شعره في الأسابيع الأخيرة قبل أن يعود إلى لونه الطبيعي مع انطلاق مشوار كوريا الجنوبية في البطولة، على كأس العالم التي يشارك فيها للمرة الثانية بعد نسخة 2022.

أخبار ذات صلة
«الأفاعي النحاسية» تثير قلق المنتخبات الأوروبية
8 منتخبات و4 نقاط.. الفوز يخاصم العرب في الجولة الأولى من المونديال
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2026
منتخب كوريا الجنوبية
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
آخر الأخبار
بلدية الظفرة تنشر التوعية من الإجهاد الحراري لـ12 ألف عامل
الترفيه
بلدية الظفرة تنشر التوعية من الإجهاد الحراري لـ12 ألف عامل
اليوم 12:45
بلدية مدينة العين تُطلق حملة «السلامة في الحر» لتوعية العمال
الترفيه
بلدية مدينة العين تُطلق حملة «السلامة في الحر» لتوعية العمال
اليوم 12:35
غزل تيم بطلة الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي في فلسطين
علوم الدار
غزل تيم بطلة الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي في فلسطين
اليوم 12:29
«كانج-إن لي» نجم في كوريا وبديل في «سان جيرمان»
الرياضة
«كانج-إن لي» نجم في كوريا وبديل في «سان جيرمان»
اليوم 12:12
معهد برجيل للأورام يقدم أول علاج دقيق عالمياً لمريضة مصابة بسرطان الثدي المتقدم
علوم الدار
معهد برجيل للأورام يقدم أول علاج دقيق عالمياً لمريضة مصابة بسرطان الثدي المتقدم
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©