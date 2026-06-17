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الرياضة

ريال مدريد يضم برناردو سيلفا لمدة عامين

ريال مدريد يضم برناردو سيلفا لمدة عامين
17 يونيو 2026 14:08

باريس (أ ف ب)

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تعاقد ريال مدريد الأربعاء مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا بعقد يمتد لموسمين، وفق ما أعلن نادي العاصمة الإسبانية.
وينضم الدولي البرتغالي إلى صفوف «النادي الملكي» في صفقة انتقال حر، بعدما أسدل الستار على مسيرة حافلة استمرت تسعة أعوام مع مانشستر سيتي الإنجليزي عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي.
ويستمر عقده مع ريال حتى 30 يونيو 2028.
وخاض سيلفا 459 مباراة بقميص سيتي منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من موناكو من الدوري الفرنسي عام 2017، سجل خلالها 76 هدفاً.
وأحرز اللاعب البرتغالي 15 لقباً كبيراً مع سيتي، من بينها أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2021 و2024، بالإضافة إلى الثلاثية التاريخية، التي تضمّنت الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023، فضلاً عن التتويج بجميع الألقاب المحلية الأربعة خلال موسم 2018-2019.
وبعد فشل ريال مدريد في إحراز أي لقب كبير لموسمين متتاليين، قرر رئيس النادي المعاد انتخابه فلورنتينو بيريز تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان النادي الملكي قد أعلن، الاثنين، تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريّا قادماً من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها، وفقاً للتقارير، 55 مليون يورو.
كما يستعد «لوس بلانكوس» لضم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه عقب انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي، فيما ارتبط اسم النادي أيضاً بالتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس، لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

برناردو سيلفا
ريال مدريد
مورينيو
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