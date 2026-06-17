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الرياضة

«ترولرمان» يتحدى النخبة في رحلة الدفاع عن لقب كأس الذهب

«ترولرمان» يتحدى النخبة في رحلة الدفاع عن لقب كأس الذهب
17 يونيو 2026 15:15

عصام السيد (أبوظبي)
يخوض الجواد «ترولرمان» لجودلفين منافسة شرسة للدفاع عن لقبه في كأس الذهب في آسكوت، حيث يتنافس 11 حصاناً من الطراز الرفيع في السباق الرئيسي غداً، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان رويال آسكوت.
وسيرتدي هذا الحصان البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي يدربه جون وثادي جوسدن، «نظارات التزلج» حتى بداية السباق بسبب التهاب في العين، وقد قطع كل ياردة قبل 12 شهراً ليحقق فوزاً ساحقاً بفارق سبعة أطوال.
ويبرز كذلك في الصورة الحصان «رهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يدربه روجر فاريان، والذي حلّ ثانياً بفارق ضئيل خلف «سكاندينافيا» في سباق سانت ليجر العام الماضي، بعد فوزه بكأس يوركشاير، بينما حقق الحصان «كابالو دي مار»، الذي يدربه جورج سكوت، لقباً في سباقات الفئة الأولى بعد خسارته أمام «سويت ويليام» في سباق ساغارو ستيكس.
وسيمثل «سويت ويليام» أيضاً عائلة جوسدن، بينما يدخل «سكاندينافيا» السباق بخمسة انتصارات متتالية، حيث يسعى المدرب أيدان أوبراين لتحقيق فوزه العاشر في هذا السباق الماراثوني الذي يمتد لمسافة ميلين ونصف (4000 متر).
كما يشارك في السباق من إيرلندا كل من الحصان «الرفاع»، الذي يدربه جوزيف أوبراين، والحصان «كارمرز»، الذي يدربه بادي توومي، بالإضافة إلى الحصان «فورثر»، الذي يدربه أندرو بالدينج، والحصان «الناير»، الذي يدربه توم كلوفر، والحصان «ميس ألبيل»، الذي يدربه إد ووكر، والحصان «دبي فيوتشر» لجودلفين، الذي يدربه سعيد بن سرور.

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