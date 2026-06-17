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الرياضة

«يو أف سي» في أبوظبي.. قصص ملهمة تتجاوز «القفص الحديددي»

«يو أف سي» في أبوظبي.. قصص ملهمة تتجاوز «القفص الحديددي»
17 يونيو 2026 17:30

أبوظبي (الاتحاد)
لا تقتصر أهمية «ليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد راونتري جونيور» المقررة يوم 25 يوليو 2026 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس على قوة المواجهات المنتظرة داخل «القفص المثمن»، بل تمتد إلى القصص الإنسانية والشخصية الملهمة التي يحملها نجوم الحدث إلى أبوظبي.
ويتصدر الأمسية نزال الوزن الخفيف الثقيل بين ماغوميد أنكالاييف وخليل راونتري جونيور، وهما من أبرز الأسماء في الفئة، لكن رحلة كل منهما إلى القمة جاءت عبر مسارات مختلفة، فأنكالاييف، المعروف بهدوئه وتركيزه داخل الحلبة، كشف في مناسبات سابقة عن مشاركته في إدارة مقهى بمسقط رأسه في داغستان، في جانب يعكس حياة بعيدة عن أجواء المنافسة والضغوط.
أما راونتري جونيور، فكانت بداياته مرتبطة بعالم الموسيقى، حيث أمضى سنوات شبابه عازفاً للجيتار ومتابعاً للمشهد الموسيقي البديل، قبل أن يقوده شغفه بالسفر واكتشاف الثقافات إلى تايلاند، حيث بدأت رحلته الحقيقية نحو عالم الفنون القتالية المختلطة.
وفي النزال المشترك الرئيس، يلتقي عمر نورمحمدوف مع ديفيد مارتينيز في مواجهة تجمع بين مدرستين مختلفتين داخل وخارج الرياضة، ويُعرف نورمحمدوف بانضباطه الكبير داخل الحلبة، بينما يجد في القراءة وسيلة للتركيز والهدوء خلال المعسكرات، إذ يحرص على اصطحاب كتبه أينما ذهب، ومن بين قراءاته رواية «الصقلي» لماريو بوزو وكتاب «العادات الذرية».
في المقابل، يمتلك المكسيكي ديفيد مارتينيز واحدة من أكثر القصص تميزاً في البطولة، إذ نجح في الجمع بين مسيرته الاحترافية كمقاتل في «يو أف سي» وعمله كجرّاح عظام، كما استلهم من خلفيته الطبية لقبه الاحترافي «دكتور»، مؤكداً أن شغفه بالرياضة والطب يسيران جنباً إلى جنب.
وتجسد «ليلة النزال من يو إف سي» في أبوظبي أكثر من مجرد منافسات رياضية، إذ تجمع على أرض العاصمة الإماراتية نخبة من الرياضيين الذين يحملون قصصاً وتجارب ملهمة تثبت أن النجاح داخل القفص المثمن «الأوكتاجون» يبدأ غالباً من شغف وإصرار يتجاوزان حدود الرياضة.

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