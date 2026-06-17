الخميس 18 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القوس والسهم» يناقش مقترحات التطوير مع الأندية

«القوس والسهم» يناقش مقترحات التطوير مع الأندية
17 يونيو 2026 19:30

دبي (وام) 
عقد اتحاد الإمارات للقوس والسهم اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الأندية، بحضور لجنة النخبة في وزارة الرياضة، ضمن جهوده لتعزيز الشراكة مع الأندية ومناقشة الخطط والبرامج الفنية والتنظيمية الخاصة بالموسم الرياضي المقبل.حضر الاجتماع حميد سبت الشامسي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية العليا، وهند إبراهيم الحوسني الأمين العام للاتحاد، وسالم النقبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات.
ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير اللعبة، من بينها ملاحظات ومقترحات الأندية بشأن المسابقات المحلية، والتنسيق حول معسكرات الأندية وبرامج إعداد المنتخبات الوطنية، بما يسهم في رفع جاهزية اللاعبين والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
واستعرض الاتحاد مقترح تعديل لائحة اللاعبين والمسابقات، وتمت مناقشته مع ممثلي الأندية والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بهدف الوصول إلى أفضل الصيغ التي تدعم تطوير المنظومة التنافسية للعبة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية الرامية إلى الارتقاء برياضة القوس والسهم، ورفع المستوى الفني للاعبين، وتعزيز فرص التميز والتنافس خلال المرحلة المقبلة.

أخبار ذات صلة
استاد آل مكتوم.. حكاية يرويها النصر في «دبي الأفعال»
حمدان بن زايد يطّلع على خطة عمل ومبادرات النيابة العامة في أبوظبي
اتحاد القوس والسهم
الإمارات
دبي
أبوظبي
آخر الأخبار
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
علوم الدار
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
اليوم 17:56
قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
الأخبار العالمية
النيجر.. قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
اليوم 21:00
«الأولمبية» تعستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» وسألعاب داكار»
الرياضة
«الأولمبية» تستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» و«ألعاب داكار»
اليوم 21:00
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
الرياضة
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
اليوم 20:35
عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تسليم ثلاثة أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©