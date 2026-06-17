«القوس والسهم» يناقش مقترحات التطوير مع الأندية

دبي (وام)

عقد اتحاد الإمارات للقوس والسهم اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الأندية، بحضور لجنة النخبة في وزارة الرياضة، ضمن جهوده لتعزيز الشراكة مع الأندية ومناقشة الخطط والبرامج الفنية والتنظيمية الخاصة بالموسم الرياضي المقبل.حضر الاجتماع حميد سبت الشامسي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية العليا، وهند إبراهيم الحوسني الأمين العام للاتحاد، وسالم النقبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات.

ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير اللعبة، من بينها ملاحظات ومقترحات الأندية بشأن المسابقات المحلية، والتنسيق حول معسكرات الأندية وبرامج إعداد المنتخبات الوطنية، بما يسهم في رفع جاهزية اللاعبين والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

واستعرض الاتحاد مقترح تعديل لائحة اللاعبين والمسابقات، وتمت مناقشته مع ممثلي الأندية والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بهدف الوصول إلى أفضل الصيغ التي تدعم تطوير المنظومة التنافسية للعبة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية الرامية إلى الارتقاء برياضة القوس والسهم، ورفع المستوى الفني للاعبين، وتعزيز فرص التميز والتنافس خلال المرحلة المقبلة.