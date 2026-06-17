شباب الأهلي يتعاقد مع «صانع الأمجاد» خلفاً لسوزا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن نادي شباب الأهلي التعاقد مع المدرب البرازيلي أندريه جاردين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2026-2027، خلفاً للبرتغالي باولو سوزا، في واحدة من أبرز صفقات الأجهزة الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويصل جاردين إلى «الفرسان» بسجل حافل بالإنجازات، بعدما أنهى مؤخراً مشواره مع نادي أميركا المكسيكي، الذي قاده إلى كتابة صفحة تاريخية جديدة في مسيرته، محققاً ستة ألقاب خلال ثلاثة مواسم.

ورحل المدرب البرازيلي عن أميركا مطلع يونيو الماضي، بعدما صنع إنجازاً غير مسبوق للنادي المكسيكي، بالتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري عبر «أبيرتورا 2023» و«كلاوسورا 2024» و«أبيرتورا 2024»، إلى جانب الفوز ببطولة الأبطال 2024، وكأس السوبر المكسيكي 2024، وكأس الأبطال في العام ذاته.

وودع نادي أميركا مدربه برسالة مؤثرة، وصفه خلالها بأنه المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي، مؤكداً أن بصمته ستبقى محفورة في ذاكرة الفريق وجماهيره.

وقبل تجربته الناجحة في المكسيك، قاد جاردين المنتخب البرازيلي إلى التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، في واحدة من أبرز محطات مسيرته التدريبية، كما خاض تجربة سابقة مع أتلتيكو سان لويس المكسيكي قبل انتقاله إلى أمريكا عام 2023.

وجاء تعاقد شباب الأهلي مع جاردين بعد إعلان نهاية مشوار البرتغالي باولو سوزا، الذي قاد «الفرسان» خلال الموسمين الماضيين، وحقق معه رباعية تاريخية في موسم 2024-2025 بحصد ألقاب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس سوبر إعمار، ودرع التحدي الإماراتي القطري.

وبات شباب الأهلي سادس أندية دوري أدنوك للمحترفين التي تجري تغييراً على مستوى الجهاز الفني استعداداً للموسم الجديد، بعدما تعاقد الجزيرة مع الروماني كوزمين أولاريو، والنصر مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش، وخورفكان مع الوطني عبدالمجيد النمر، والوحدة مع البرازيلي بريكليس تشاموسكا، فيما ينتظر كلباء الإعلان الرسمي عن مدربه الجديد.