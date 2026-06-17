5 لاعبين من الشارقة للشطرنج في «دولية تبليتسه»

لشارقة (الاتحاد)

يشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في منافسات بطولة تبليتسه الدولية المفتوحة للشطرنج 2026، التي تستضيفها مدينة تبليتسه التشيكية حتى 21 يونيو الجاري، وذلك ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى إعداد اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية من خلال الاحتكاك بأقوى المنافسات الدولية.

ويمثل النادي في البطولة خمسة لاعبين هم: سافين خان، وعبدالرحمن الطاهر، وحمد عصام، وزايد الطاهر، وسالم عبدالرحيم، حيث يتطلعون إلى تحقيق نتائج مميزة واكتساب المزيد من الخبرات في مواجهة نخبة من اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم.

وتشهد منافسات المجموعة الأولى مشاركة 81 لاعباً، ما يمنح لاعبي النادي فرصة مهمة لتحسين تصنيفاتهم الدولية، وصقل مهاراتهم الفنية، والاستفادة من الاحتكاك بمدارس وأساليب لعب متنوعة.

وأكد الدكتور خليفة أحمد المزروعي، الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن المشاركة تأتي ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، والتي ترتكز على توفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين عبر المعسكرات التدريبية والمشاركات الخارجية.

وقال: «نؤمن بأن التطور الحقيقي للاعب لا يتحقق بالتدريبات فقط، بل يحتاج إلى الاحتكاك المباشر مع لاعبين من مستويات وتصنيفات مختلفة، وهو ما توفره البطولات الدولية التي تمنح لاعبينا خبرات كبيرة وتسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم».

وأضاف: «هذه المشاركات لا تقتصر على الجانب الفني فحسب، بل تتيح أيضاً فرصة حصد نقاط التصنيف الدولي وفتح آفاق أوسع أمام اللاعبين للمشاركة في بطولات أكبر مستقبلاً، بما ينسجم مع رؤية النادي في إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات».