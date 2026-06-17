ملعب «لوس أنجلوس كليبرز» يستضيف كأس ليفر للتنس 2027

لوس انجلوس (أ ف ب)

يستضيف ملعب "إنتويت دوم"، الخاص بنادي لوس أنجلوس كليبرز لكرة السلة، نسخة 2027 من مسابقة كأس لَيفر لكرة المضرب التي تجمع بين نجوم أوروبا ونجوم العالم، وفق ما أعلن المنظمون الخميس.وسيستضيف "إنتويت دوم" في ضاحية إنجلوود بكاليفورنيا البطولة بين 24 و26 سبتمبر 2027، ويتقدم فريق أوروبا بنتيجة 5-3 في المواجهات التاريخية، لكن فريق العالم فاز بثلاث من آخر أربع مواجهات قبيل نسخة هذا العام المقررة في لندن خلال شهر سبتمبر.

وقال المدير التنفيذي لكأس لَيفر ستيف زاكس "تُعد لوس أنجلوس من أبرز الوجهات العالمية للأحداث الرياضية الكبرى. ولا يمكننا تصور مدينة ومكان أفضل لاستضافة النسخة العاشرة من كأس لَيفر."