إنجاز غاب 31 عاماً.. «أومبودسمان» لجودلفين يحتفظ بلقب «برنس أوف ويلز»

عصام السيد (أبوظبي)

أصبح نجم جودلفين "أومبودسمان" بإشراف جون وثادي جوسدن، أول جواد يحقق الفوز مرتين في سباق "برينس أوف ويلز ستيكس" للفئة الأولي منذ 31 عاماً، والذي أقيم عصر اليوم ضمن ثاني أيام مهرجان رويال آسكوت البريطاني.

وأنطلق "أومبودسمان" ابن "نايت أوف ثاندر" بقوة من مسافة متوسطة تحت قيادة الفارس ويليام بويك الهادئ، ليُدافع بسهولة عن لقبه في سباق "برينس أوف ويلز ستيكس".

وحقق الجواد البالغ من العمر 5 سنوات الفوز بفارق 4 أطوال عن أقرب منافسيه، ليؤكد مكانته بين أبرز خيول المسافات المتوسطة في العالم، ويواصل تألقه هذا الموسم بعد تتويجه بلقب سباق "دبي تيرف" ضمن أمسية كأس دبي العالمي 2026.

وجاءت المهرة "ميني هاوك" في المركز الثاني، فيما حل الجواد الفرنسي "داريز"، بطل سباق قوس النصر الأوروبي العام الماضي، في المركز الثالث بعدما أخفق في مجاراة سرعة الفائز في المراحل الأخيرة من السباق الذي بلغت جوائزه مليون جنيه إسترليني.