«الهاتريك التاريخي» بين «تواضُع» ميسي و«انبهار» العالم

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد ليلة تاريخية بكل المقاييس، عاشها «الأسطوري» ليونيل ميسي وجماهير الأرجنتين، وكذلك عُشّاقه حول العالم، خرج «ساحر التانجو» بكلمات بسيطة جداً، سواء خلال تصريحاته بعد المباراة نفسها، أو عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام»، الذي كتب فيه قائلاً: «سعيد للغاية بالبداية الموفقة، وممتن لدعم الجميع، وفخور جداً برؤية هذا الفريق (الأرجنتين) يلعب بنفس الحماس، الذي كان عليه في السنوات السابقة».

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أنه، أي ميسي، ظهر متواضعاً جداً كالعادة، إذ لم يذكر على الإطلاق من قريب أو بعيد، معادلته الرقم القياسي لأكبر هدّاف في تاريخ كأس العالم، بـ16 هدفاً متساوياً مع الألماني ميروسلاف كلوزه، بجانب تحطيمه نحو 8 أرقام قياسية أخرى، بسبب هذا «الهاتريك»، لعل أبرزها تجاوزه البرتغالي كريستيانو رونالدو، كون «ليو» بات أكبر من يُسجّل «الثُلاثية» في تاريخ المونديال، في عُمر يقترب من 39 عاماً.

أما على الجانب الآخر، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بآلاف التغريدات والأرقام ومقاطع الفيديو، لتعكس حالة «الانبهار» التي ضربت الجميع، بعد توهّج ميسي في تلك الليلة الخيالية من ليالي المونديال، وبالطبع كانت الصحف العالمية في حالة «جنون»، بعد ما قدّمه «البرغوث» في تلك الليلة، وفي هذا العُمر، مؤكداً أن «أسطورته» لا تنتهي أبداً.

وفي صحف الأرجنتين، العامة والرياضية، حتى الاقتصادية، حملت كل الأغلفة صور «الأسطوري» ميسي، في حالة أعادت إلى الأذهان الاحتفاء «المجنون» به، بعد تتويجه قبل 4 سنوات بكأس العالم، حيث كتبت صحيفة «إل أنكاستي» أن ميسي يعادل كلوزه في صدارة هدافي تاريخ كؤوس العالم، بفوز كبير في كانساس، وثلاثية حامل اللقب عبر انتصار مُستحق على الجزائر، بينما قالت «لا كابيتال»: «ميسي يسجل الأهداف الثلاثة في انطلاقة باهرة لا تُنسى».

«كلارين» عنونت غُلافها بأن تألُّق ميسي يقود الأرجنتين إلى فوز كبير في مباراته الافتتاحية، أما «ريو نيجرو» فقالت إن سحر ميسي لا يخبو أبداً، ورأت «لا فوز» أن ميسي «الاستثنائي» يصنع السعادة دائماً للأرجنتينيين، ووصفت «لا ناسيون» نجمها الأسطوري بأنه «الأفضل على الإطلاق»، وأن سطوع نجم «القائد» في تلك الليلة، ساعد حامل اللقب على الانتصار الكبير، في ليلة أصبح خلالها الهدّاف التاريخي لكأس العالم، وكتبت «كرونيكا» أن ميسي يستمر في صناعة التاريخ بـ«ثُلاثية مُذهلة».

صحف دول أميركا الجنوبية كلها، لم يكن لها حديث إلا عن ميسي أيضاً، بل إن أخبار المنتخب البرازيلي توارت خلف إنجاز ميسي، الذي قالت عنه «إستادو دي ساو باولو» إنه لا أحد سجّل أكثر من ميسي في كأس العالم، وها هو مبابي يُطارده الآن، أما «فولها دي ساو باولو» فكتبت أن ميسي عادل رقم كلوزه، ودخل مبابي معه الآن في صراعٍ محموم، بينما وصفت «ميريديانو» الفنزويلية الحدث بأنه إنجاز أسطوري يليق بقيمة ميسي.

ولم تلحق الصحف المطبوعة بأحداث المباراة، نظراً لتوقيتها المُبكّر، إلا أن مواقعها الإلكترونية تبارت في الإشادة بما حصده ميسي، بل إنه تصدّر المشهد في إسبانيا، رغم استمرار حالة الغضب من أداء «الماتادور»، وكتبت «لي سبورتيو» أن ميسي واصل كتابة التاريخ بـ«الهاتريك الافتتاحي»، وقالت «موندو ديبورتيفو» إن العالم ينحني أمام موهبة «ليو»، ويصف كل ما يصنعه في عالم الكُرة بـ«الجنون»، وأشارت إلى أن الكل بات يُردّد جُملة واحدة، تقول إن ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ اللعبة على الإطلاق.

ونشرت «موندو» تقريراً عن «الهاتريك»، كتبت فيه إن سُرعة الصاروخ الأول بلغت 109.4 كم/ الساعة، بهدف جاء من مسافة 21 متراً، مقابل 71.2 كم/ الساعة لهدفه الثاني، على بُعد نحو 8 أمتار من المرمى، ثم ختم الثُلاثية بتسديدة بلغت سُرعتها 106.9 كم/ الساعة، من مسافة 17.5 متراً، أما صحيفة «سبورت»، فنشرت تقريراً بعنوان «برشلونة لا ينسى ميسي أبداً»، جاء فيه إن حسابات برشلونة عبر مواقع التواصل، هنأت «البرغوث» عبر صور ومقاطع فيديو، لبعض الأهداف «الهاتريك» التاريخية، خلال مسيرته مع «البلوجرانا»، ووصفته بأنه الأفضل عبر التاريخ.