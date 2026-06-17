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الرياضة

«الأولمبياد الخاص» إلى «الألعاب الإقليمية» العاشرة في تونس

«الأولمبياد الخاص» إلى «الألعاب الإقليمية» العاشرة في تونس
17 يونيو 2026 20:54

أبوظبي (الاتحاد)
غادر وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى الجمهورية التونسية، للمشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا _الرياضات الشاطئية تونس 2026، بوفد يضم 15 فرداً من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، بينهم 6 لاعبين من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية و3 لاعبين موحدين، وذلك استعداداً للمنافسات التي تنطلق الخميس 18 يونيو بمشاركة 11 دولة من برامج الأولمبياد الخاص في المنطقة.
وتقام فعاليات الألعاب في مدينتي سوسة والحمامات بالجمهورية التونسية، اللتين تستضيفان المنافسات والأنشطة المصاحبة وفق البرنامج المعتمد من اللجنة المنظمة.
وشارك الوفد الإماراتي في فعاليات التقسيم والتأهيل أمس، قبل انطلاق المنافسات الرسمية وحفل الافتتاح اليوم، بينما تستمر المنافسات وحفلات التتويج حتى الأحد المقبل، قبل عودة الوفد إلى الدولة في 22 يونيو بعد اختتام مشاركته في الفعالية.
وتشهد النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاً تنظيمياً نوعياً، حيث اعتمدت الرئاسة الإقليمية نموذجاً جديداً يقضي بإقامة المنافسات عبر عدد من الدول والمدن العربية وعلى مدار العام، بدلاً من تنظيمها في مدينة واحدة كل أربع سنوات كما كان معمولاً به سابقاً.
وتعد الرياضات الشاطئية – تونس 2026 إحدى المجموعات الرسمية ضمن هذه الدورة، وتضم ثلاث رياضات هي؛ الكرة الطائرة الشاطئية، والسباحة في المياه المفتوحة، والترايثلون، حيث يشارك وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي في المنافسات الثلاث.
وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «تمثل المشاركات الدولية محطة مهمة في مسيرة لاعبينا، لما توفره من فرص للتنافس واكتساب الخبرات والاحتكاك بنظرائهم من مختلف دول المنطقة». 

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