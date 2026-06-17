الخميس 18 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يعادل إنجاز ميسي بعد ساعات قليلة

رونالدو يعادل إنجاز ميسي بعد ساعات قليلة
17 يونيو 2026 21:40

تكساس (د ب أ)
دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن أصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم يشارك في ست نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم عقب تواجده في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده خلال مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المونديال الحالي المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ليعادل بذلك الإنجاز التاريخي للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وسجل رونالدو الظهور رقم 23 له في المحفل العالمي منذ بدايته الأولى في نسخة عام 2006 بألمانيا، كما يمتلك فرصة ذهبية ليصبح أول لاعب في التاريخ يهز الشباك في ست نسخ مونديالية متتالية، وعزز قائد البرتغال أرقامه القياسية العالمية بخوضه المباراة الدولية رقم 229 في مسيرته الحافلة محرزاً حتى الآن 143 هدفاً دولياً
ويمتلك ميسي 27 مباراة في تاريخ كأس العالم منذ بدايته قبل 20 عاماً، وقد نجح في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك منتخب الجزائر أمس، ليتمكن من التسجيل في خمس نسخ مونديالية مختلفة ويعادل الرقم القياسي التاريخي للهداف الألماني السابق ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ المونديال برصيد 16 هدفاً.

أخبار ذات صلة
تقنية «الكرة الذكية» تؤكد عبقرية ميسي في مونديال 2026!
الوجوه الجديدة تزين تشكيلة الجولة الأولى من المونديال!
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
رونالدو
ميسي
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
علوم الدار
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
اليوم 17:56
قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
الأخبار العالمية
النيجر.. قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
اليوم 21:00
«الأولمبية» تعستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» وسألعاب داكار»
الرياضة
«الأولمبية» تستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» و«ألعاب داكار»
اليوم 21:00
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
الرياضة
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
اليوم 20:35
عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تسليم ثلاثة أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©