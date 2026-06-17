رونالدو يعادل إنجاز ميسي بعد ساعات قليلة

تكساس (د ب أ)

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن أصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم يشارك في ست نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم عقب تواجده في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده خلال مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المونديال الحالي المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ليعادل بذلك الإنجاز التاريخي للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل رونالدو الظهور رقم 23 له في المحفل العالمي منذ بدايته الأولى في نسخة عام 2006 بألمانيا، كما يمتلك فرصة ذهبية ليصبح أول لاعب في التاريخ يهز الشباك في ست نسخ مونديالية متتالية، وعزز قائد البرتغال أرقامه القياسية العالمية بخوضه المباراة الدولية رقم 229 في مسيرته الحافلة محرزاً حتى الآن 143 هدفاً دولياً

ويمتلك ميسي 27 مباراة في تاريخ كأس العالم منذ بدايته قبل 20 عاماً، وقد نجح في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك منتخب الجزائر أمس، ليتمكن من التسجيل في خمس نسخ مونديالية مختلفة ويعادل الرقم القياسي التاريخي للهداف الألماني السابق ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ المونديال برصيد 16 هدفاً.