الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال

القاهرة(د ب أ)

أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول مستمر في منصبه وهو متواجد طوال الوقت.

كان معتمد جمال قد حقق لقب الدوري المصري الممتاز، ووصل الفريق تحت قيادته لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية، إن أزمة أرض النادي التي استمرت لأكثر من 20 عاماً وصلت إلى مرحلة الحل النهائي بدعم من مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أسهمت في إنهاء أحد أكثر الملفات تعقيداً داخل القلعة البيضاء، مع الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق النادي، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة سيعقد مؤتمراً صحفياً خلال الفترة المقبلة للإعلان عن جميع التفاصيل.

وأضاف:"نسعى لاستدامة مالية للنادي لضخ أموال جديدة وقطعة أرض الفرع الجديد مساحتها 65 فداناً وهي موجودة في موقع متميز، ونشكر الدولة المصرية كونها قد اهتمت بنادي الزمالك وسنعمل ما يليق بالنادي وبمصر".

وأضاف أن النادي يسير بخطوات جادة نحو تحقيق الاستدامة المالية من خلال مشروعات استثمارية جديدة.